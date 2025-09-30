米蘭時裝周｜見衫不是衫？ANTEPRIMA 5趣味重點重新定義服飾用途

米蘭時裝周｜在認知中根深柢固的事，或許不如想像般那樣。ANTEPRIMA日前在米蘭時裝周中，便以同款疊穿的方式，帶來視覺上的玩味與衝擊，開發時裝的百變多樣性。今個系列與日本現代藝術家岩崎貴宏攜手合作，透過5個重點來塑造可穿戴的藝術品（Wearable Art）。



在時裝秀開始前，收到的邀請函竟是一支牙刷？這份既實用又富趣味的創作，原來反映出岩崎貴宏的縮影世界。當中作品《Out of Disorder》便是受到日本工業發展的啟發，將日常普通的素材，重新建構成全新、具意義的藝術品，展現出「存在」的美學。

米蘭時裝周｜ANTEPRIMA 2026春夏系列重點1. 疊穿玩法 —— 見衫不是衫

相信看完時裝秀，都會對衣服的疊穿方式有更多的看法。在多個造型中，模特兒的上、下半身服飾，都是一樣或幾乎一樣的，如同一件polo恤衫，既可作上衣，亦可作裙子穿著，也可稍為捲起纏在腰上，展現出多元的穿搭方式，同時重新定義各種衣服的作用。

米蘭時裝周｜ANTEPRIMA 2026春夏系列重點：疊穿玩法 —— 見衫不是衫 (品牌提供)

米蘭時裝周｜ANTEPRIMA 2026春夏系列重點2. 鮮明的兩色配搭

從整個系列可見，大部分服飾採用紅、黃、綠和藍色等，並以兩色配搭，看來鮮明對比，同時不會過於繁複，予人舒適的感覺，亦呈現女性的柔美與活力能量。在運用繽紛色調的同時，糅合灰色和啡色調，以中和強烈的感覺，展現出岩崎貴宏的混沌美學。

米蘭時裝周｜ANTEPRIMA 2026春夏系列重點3. 魚網再次流行

預告魚網設計回歸。隨著工業風格盛行，今次亦注入魚網元素，包括袖子和手袋，甚至裙子設計，可以外穿備搭，配合吊帶締造年輕活力感覺。

米蘭時裝周｜ANTEPRIMA 2026春夏系列重點：魚網再次流行 (品牌提供)

米蘭時裝周｜ANTEPRIMA 2026春夏系列重點4. 獨特玩味手袋

素來備受關注的手袋，2026春夏系列繼續帶來不一樣的魅力。不僅經典Wirebag手袋換上大膽奪目的拼色和幾何間紋，ANTEPRIMA亦將兩個同樣的手袋，以倒影方式設計和連接。這有如岩崎貴宏的作品《Reflection Model》（反射模型）般，以映照在水面的景象為靈感，建構出倒影般上下相接的懸浮景觀，締造出趣緻和寧靜的魅力。

米蘭時裝周｜ANTEPRIMA 2026春夏系列重點5. 呼應「重生」理念

每樣物件皆有存在的價值。這不僅是岩崎貴宏的「重生」創作理念，ANTEPRIMA亦實行可持續時尚，將傳統手工藝與現代布料巧妙結合，並採用升級再造纖維、再生尼龍、紗線及可生物降解網布，來減少時尚廢料，而牛仔長褲更是以全印刷的褪色效果製成。