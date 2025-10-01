米蘭時裝周｜Louise Trotter是誰？BV新創意總監首秀編織剛柔之舞

【Bottega Veneta/米蘭時裝秀/春夏時裝秀2026】有留意時尚圈的話，創意總監之位就像椅子舞，不時轉換，今個春夏系列2026亦是不少新任創意總監的首秀發佈日，到底他們會交出怎樣的成績單？Bottega Veneta的新任創意總監 Louise Trotter，不負眾望地交出她的首張成績單：將品牌的Intrecciato 編織工藝發揮得淋漓盡致，為大家帶來令人驚喜的剛柔風格。



Louise Trotter是誰？

自年頭宣佈接任Bottega Veneta 創意總監之位後，Louise Trotter的熱度可以說是停不了，全因她是開雲集團（Kering Group）旗下目前首位女性創意總監！雖然Louise Trotter為人低調，其實她擁有30多年的設計資歷， 先後領導Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Joseph等品牌，實力絕不亞於同集團旗下的其他設計師！

米蘭春夏時裝周是Bottega Veneta新任創意總監Louise Trotter首秀！（getty images）

Louise Trotter的設計風格強調可穿性與真實情感，而且能夠在創新與商業需求中取之平衡，過去亦曾將Carven從邊緣重返時尚焦點、為Lacoste擺脫舊有型像，注入年輕風格。

對我而言，時尚比較不像是一種藝術，而是一種帶給人們喜悅的工具。 Louise Trotter

Bottega Veneta春夏時裝秀2026｜重點1. 雕塑廓形打造剛柔風格

今個季度，Louise Trotter從威尼托、威尼斯、紐約、米蘭四地汲取靈感，將不同城市樣貌、古典主義的雕塑融入設計，打造出剛柔兼備的76個不同造型。

系列中不時可見令人驚喜的碰撞，充滿張力的結構性服裝：硬朗的皮革材質被轉化成扭轉剪裁、 正裝外形配合柔軟面料、寬肩線與垂墜感十足的連身裙結合，為Bottega Veneta注滿詩意與浪漫。

Bottega Veneta春夏時裝秀2026｜重點2. 光影變化

Louise Trotter的浪漫細節不單展現在服飾設計之中，更伸延至秀場的每一個細節：模特配飾、秀場佈置與裝飾以及服裝物料等，以此展現出品牌對細節的極致追求。

Louise Trotter今季選擇捕捉自然光影，透過光影紋理映襯出夏日感。 秀場以白色佈置配合米蘭6:AM設計的Murano Glass（穆拉諾玻璃）冰塊座椅，為了呼應光影主題，模特兒身上亦佩戴著具折射感的銀飾，以及皮繩配合不規則Murano Glass 珠寶配飾，無需大舞台燈光，粼粼光影已令人沉浸其中，全方位地感受她的用心巧思。

最令人驚喜的必定是「毛毛」元素的服飾造型，有別於皮草的顯赫奢侈，蓬鬆柔軟的毛料，擺動間散發閃爍光芒，讓整個造型更添優雅與生命力。

Bottega Veneta春夏時裝秀2026｜重點3.工藝材質

Bottega Veneta 一向以獨特的「Intrecciato 皮革編織工藝」見稱，Louise Trotter接手後亦沒有落下這個品牌傳統印記，今季更將手工編織融入服飾與細節當中：手工編織的大衣、正裝外套上的編織領片、寬版長條皮革拼接而成的立體長裙等，以此強頌手工藝的溫度。

除了標誌性皮革手藝，今季更採用了新穎環保材質，以降落傘絲和回收玻璃纖維打造突破性的「毛毛」造型。

為了強調工藝技術，經典的手工編織手袋亦以全新形象示人，例如Lauren 1980手袋被放大比例、加長版Framed Tote、Knot手拿換上柔軟結構以及Tosca加入流蘇細節等，低調但充滿新意。