10月時尚快訊｜抓住時裝周的尾巴：CHANEL東京設展、SWATCH新手錶

10月時尚快訊｜不經不覺將要來到年尾，10月依然有著各式各樣的時尚活動，同時抓著4大時裝周的尾巴，讓大眾關注和欣賞形形色色的藝術盛事。「01女生」整理今個10月的時尚資訊和活動，歡迎大家認識及重溫。



10月時尚快訊｜9月29日至10月7日：巴黎時裝周

巴黎時裝周開始，各大熟悉品牌如Dior、Hermès和CHANEL等，都相繼展示最新系列。「01女生」為大家速報最新消息，敬請密切留意！

10月時尚快訊｜巴黎時裝周 (品牌提供)

10月時尚快訊｜3日：Swatch NEON 系列最新款手錶

深受歡迎的Swatch NEON系列加入新成員，以霓虹螢光色彩和大膽活力的設計，展現出青春活力。6款新設計從街機鋪和VHS錄影帶盛行的類比時期，所推出的經典品牌手錶中汲取靈感糅合舊時魅力和現代流行元素，打造出具個人特色的魅力。

10月時尚快訊｜Swatch NEON 系列最新款手錶 (品牌提供)

10月時尚快訊｜2日：Christian Louboutin 於球場上演大秀

以紅底鞋見稱的Christian Louboutin，於巴黎時裝周期間，帶來Loubi Show的全新篇章。秀場選址巴黎Dojo Arena體育場，以精彩和熱情的樂隊演奏、啦啦隊演出和音樂表演，為全場掀起氣氛，最後更以舞蹈展示美式足球運動競技，以及華麗的壓軸慶典，帶給觀眾前所未有的視覺體驗。

10月時尚快訊｜Christian Louboutin 於球場上演大秀 (品牌提供)

10月時尚快訊｜2日：李洙赫 佩戴MESSIKA現身機場

韓國演員李洙赫現身機場，準備出席MESSIKA於巴黎舉行的高級珠寶展示會。他穿上白色TEE和針織外套，並披灰色外套，締造出悠閒和優雅的度假氛圍。再襯搭So Move和Move系列的珠寶，看來就像位貴公子。

10月時尚快訊｜李洙赫 佩戴MESSIKA現身機場 (品牌提供)

10月時尚快訊｜1日：CHANEL 「la Galerie du 19M」

CHANEL於日本東京設展。由即日起至10月20日，品牌將巴黎的le 19M展覽移師東京六本木森大樓52樓。整個展覽共分為3個篇章，先透過《le Festival》展示品牌工坊的技術與工藝，再與約30位日本和法國的藝術家共同創作出沉浸式體驗《Beyond Our Horizons》，而《Lesage: 100 Years of Fashion and Decoration》則是向刺繡工坊Lesage致敬，並展示其過去一百年的歷史、作品和品牌合作。

10月時尚快訊｜CHANEL 「la Galerie du 19M」 (品牌提供)

10月時尚快訊｜1日：Chaumet 聚焦於永續奢侈品

乘著巴黎時裝周的氛圍，Chaumet於凡登廣場12號（12 Vendôme）展示獨特的櫥窗設計，以重達312公斤的舊銷售人員制服，與FabBRICK工作室合作，轉製成斑駁風格的櫥窗裝置，配搭擺放Joséphine和Bee de Chaumet系列臻品，將奢華與升級再造概念完美結合。這個裝置將會展示至10月31日。

10月時尚快訊｜Chaumet 聚焦於永續奢侈品 (品牌提供)

10月時尚快訊｜1日：SEIKO Presage Classic系列新腕錶

以經典展現優雅，SEIKO Presage系列新腕錶靈感源自精緻皮鞋工藝，將日本知名製鞋世家REGAL提供的優質皮革邊料，重新製成優雅的錶帶。錶盤呈現柔和漸層的「白茶色」，配搭金色刻度和指針，不僅顯示清晰，而且溫潤典雅。