ZARA 50周年！限定單品搶先看：50creators限定系列 周年系列服飾

Zara 今年來到五十周年了！為慶祝這場周年盛事，品牌推出一連串慶祝活動，例如與英國藝術家 ES DEVLIN 攜手打造，將聖佩德羅山頂的這座天文台化作光影交織的動態藝術裝置、 50 creators限定系列、由傳奇攝影大師Steven Meisel與Karl Templer共同處理的視覺企劃「50 Years, 50 Icons」以及「50th Anniversary Collection 」，讓大家可以一同感受喜悅。



想入手今次盛事作品的話，除了聯合不同界別代表的「50 creators限定系列」，包括義大利攝影師Paolo Roversi、加拿大超模 Linda Evangelista、法國創意總監、攝影師塈電影導演Fabien Baron等人，打造出服飾、生活用品以及家電配件等一系列單品，扣除各市場指定活動商品之生產成本與銷售成本後所剩餘之收益利潤將全數捐予婦女地球聯盟。另外亦有日常配搭可用的「50th Anniversary Collection 」。

ZARA 50th Anniversary Collection｜ 50 週年紀念刺繡棒球帽 HK$169

帽子可以說是造型不可或缺的好物，無論是想點綴造型，或遮蓋過份休閒的當刻都可以！這款100％棉製造的白色棒球帽，正面綴有代表ZARA的發源地與建立日期的刺繡，易襯又不會過份張揚。

ZARA 50th Anniversary Collection ｜ ZARA 史蒂文·梅塞爾 50 週年照片海報 HK$329

這幅傳奇合照極具價值！為了紀念五十周年，黑白色調的動態影像由傳奇攝影大師Steven Meisel操刀，與造型總監Karl Templer與其團隊，共同聯手打造「50 Years, 50 Icons 」。當中邀請了全球 50 位頂尖超模，包括超模始祖Linda Evangelista、80年代的「性感女神」 Cindy Crawford、「黑珍珠」 Naomi Campbell、韓國暗黑系超模Sora Choi等人，身穿經典的Tuxedo禮服，共同展現時尚魅力。

ZARA 50th Anniversary Collection ｜ ZARA 史蒂文·梅塞爾 50 週年照片海報 HK$329 （ZARA）

ZARA 50th Anniversary Collection ｜ 緞面效果芭蕾舞鞋 50TH ANNIVERSARY HK$359

近年芭蕾鞋的熱潮可以說是擋不了。這款緞面效果黑色芭蕾鞋，圓頭設計能夠輕鬆搭配不同造型，鞋扣位置綴有可調式亮面扣帶裝飾，如果仍未感受過芭蕾舞鞋的魅力的話，不妨乘機入手！

ZARA 50th Anniversary Collection ｜ 緞面上衣 50TH ANNIVERSARY HK$399

如果想為日常造型增添造型感，這款緞面上衣，方領露肩的設計，配以同布料圍巾，輕鬆襯出點韓系感覺，配襯不同下裝即能打造不同風格。

ZARA 50th Anniversary Collection ｜ 不對稱上衣 50TH ANNIVERSARY HK$649

這款白色無袖上衣，帶有不對稱領口與側面打褶設計，十分適合作為偏好高智感或Clean Fit風格配襯之用。

ZARA 50th Anniversary Collection ｜ 寬鬆長款西裝外套 50TH ANNIVERSARY HK$999

無論是想打造專業感覺，或是為了工作需求，西裝外套都是衣櫃中不可或缺的單品。這款由纖棉質製成的西裝外套，墊肩和落肩袖設計配有前襟配單排鈕扣，合身之餘帶有俐落感，可以輕鬆營造中性型格感。

ZARA 50th Anniversary Collection ｜ 棉質風衣 50TH ANNIVERSARY HK$1,699

即將步入秋冬，乾濕褸可以說是男女都不可錯過的單品，實用性高，可以防風、防水和保暖，同時為造型增添正式感。這件風衣以棉質混紡製成，相對具有一定透氣性，而同色系繫相同布料腰帶加上後襬開衩的小巧思，能夠展現一定的露膚度，讓整個造型不致過份悶騷。

ZARA 50th Anniversary Collection ｜ 棉質風衣 50TH ANNIVERSARY HK$1,699 (ZARA)

ZARA 50th Anniversary Collection ｜特大真皮靴子 50TH ANNIVERSARY HK$2,199

雖然秋冬的透膚度下降，想展現時尚度的話，長靴亦是個不易出錯的配搭單品。這款幼踭的真皮過膝長靴子，尖頭設計配以鞋面明線裝飾，輕鬆搭出俐落且型格的感覺。

ZARA 50th Anniversary Collection ｜特大真皮靴子 50TH ANNIVERSARY HK$2,199 (ZARA)

▼▼▼【按圖看更多 ZARA 50th Anniversary Collection】▼▼▼