ZARA新季鞋款上架　精選7款必買單品：芭蕾鞋、長靴、Disney聯乘

ZARA 鞋子近期在網路上討論度爆棚，不少網友直呼「這次美感開外掛」，從聯名款到日常鞋履，每雙都兼具設計感與實穿度，編輯特別精選7雙值得立刻收編的單品，快來看看哪一雙會成為你的命定鞋！



ZARA精選7雙兼具設計感與實穿的單品鞋，芭蕾鞋、靴子、運動鞋以及DISNEY聯乘款一次看完（點擊放大瀏覽）▼▼▼

ZARA新季精選7款鞋（ZARA官網；01製圖）

1. 絨面真皮平底芭蕾鞋

這雙絨面真皮芭蕾鞋以圓形鞋面搭配針扣鞋背，設計簡單卻充滿法式小巧思。絨面質感柔和，搭配裙裝或牛仔褲都能輕鬆駕馭，是日常出門的百搭好選擇。

ZARA 絨面真皮平底芭蕾鞋，$399



2. 真皮露跟芭蕾鞋

尖頭設計加上乳牛紋印花，讓這雙真皮露跟芭蕾鞋多了俏皮感。後跟彈性帶貼合腳型，走路舒適不掉跟，是想要休閒又帶點時髦態度的女孩必備款。

ZARA 真皮露跟芭蕾鞋，$649



3. 鉚釘牛仔風長靴

牛仔拼接刺繡與鉚釘細節，為這雙長靴注入美式率性感。尖頭加上 5 公分粗跟，拉長腿型又好走，是秋冬造型瞬間有型的秘密武器。

ZARA 鉚釘牛仔風長靴，$899



4. 真皮飾帶高跟鞋 Harry Lambert for Zara x Disney

由 Harry Lambert 設計的迪士尼聯名，這雙真皮高跟鞋以漆皮光澤搭配正面裝飾扣帶，展現高級摩登感。不對稱高跟和方頭設計讓整體更具造型感，絕對是派對或正式場合的吸睛單品。

ZARA 真皮飾帶高跟鞋，$999



5. 真皮運動鞋 Harry Lambert for Zara x Disney

這雙真皮運動鞋同樣來自迪士尼聯名系列，彩色縫線與撞色鞋帶設計活潑大膽，結合厚實質感與舒適穿感，讓運動鞋也能穿出獨特個性。

ZARA 真皮運動鞋 Harry Lambert for Zara x Disney，$999



6. 真皮刺繡長靴

ZARA的這款真皮高筒靴款，騎士風格的它，在靴筒裁片處有穿線細節和撞色刺繡，搭配雙拉環，打造出非常個性的風格，加上是套穿式設計，寬大的筒口也十分方便穿脫。

真皮刺繡長靴，$1,199



7. 真皮刺繡平底靴

以 100% 綿羊皮打造的高筒平底靴，前側馬刺帶與雙扣環設計充滿復古感，4 公分鞋底高度實穿又顯腿長，搭配長裙或窄管褲都能營造酷帥氛圍，是整體氣場加分的首選。

ZARA 真皮刺繡平底靴，$1,399



