巴黎時裝周｜Chloé如何塑造仙子氣質？遊走高訂與日常間展女性美

說到巴黎時裝周中，最具浪漫少女氣質的系列，莫過於Chloé 2026夏季系列。由創意總監Chemena Kamali率領打造，將「訂製時裝」的華麗技藝，糅合平凡布料，展現出「兩者之間」（Entre Deux）的矛盾與突破，以延伸品牌理念至更深遠的領域。以下整理今個系列的5個重點，到底花仙子造型如何打造？



創辦人Gaby Aghion曾提到喜愛訂製時裝的理念，並希望「真正的美與品質，應該出現在街頭的女性身上。」Chemena Kamali重拾這個初衷，從品牌的首個系列中探索。該系列以高訂剪影為靈感，卻不倚賴內襯、墊肩及魚骨，不講究形式或流於階級，因此Chemena去繁就簡，只留下最本質和純粹的面料，並透過布料的自然垂墜塑形。

巴黎時裝周｜創意總監Chemena Kamali (品牌提供)

巴黎時裝周｜Chloé 2026夏季系列重點1. 成為花仙子

整個時裝秀最先令人留下印象的，便是不斷出現的碎花圖案。採用50、60年代的花卉印花，並透過皺褶打造立體輪廓，看來像花瓣般呈現出花朵不同時期的盛放美態，同時締造女性的優雅曲線。

巴黎時裝周｜Chloé 2026夏季系列重點2. 隨性斗蓬外套

相信「衣夫人」不會生氣！今個系列以品牌的自由隨性為根基，將薄身外套塑出自然垂墜的形態，營造出輕盈氣息，並透過寬鬆剪裁、圍頸及上方披搭的設計，展現出如斗蓬般自由率性的流浪魅力。

巴黎時裝周｜Chloé 2026夏季系列重點：隨性斗蓬外套 (品牌提供)

巴黎時裝周｜Chloé 2026夏季系列重點3. 重塑低腰熱潮

從整個時裝秀中，展現出女性各種身材的美。除了高腰褲的設計，同時也有低腰款式，並透過皮革束帶以打結方式，塑造不同的腰線。

巴黎時裝周｜Chloé 2026夏季系列重點4. 波希米亞風格

一貫過往的設計風格，Chloé運用皺褶、鏤空花卉圖案及重疊元素，展現出女性浪漫迷人的氣質。就如這條裙般，將布料縫製成厚重的層次，以提升裙襬自然垂墜的魅力。

巴黎時裝周｜Chloé 2026夏季系列重點：波希米亞風格 (品牌提供)

巴黎時裝周｜Chloé 2026夏季系列重點5. 一抹紫色口紅

造型以外，模特兒臉上的妝容亦是焦點。Chloé採用柔和明亮的粉紫色調，來為雙唇抹上誘人魅力。同時配搭優雅的奶油色調造型，散發舒適和療癒的感覺。