LONGCHAMP2026春夏系列登場！由冬入夏的旅程：針織手套 日落色調

雖然體感才剛步入冬日，Longchamp 則以冬末初春為背景，打造出令人驚喜的「Slide in Style」春夏系列。系列以季節流轉的意念為題，先捕捉冬日浪漫的滑冰氛圍，再以活力四射、追隨大海的自由去體現動力夏日，整個風格旅程以情境敘事演繹，捕捉女性在春日到盛夏自在轉換的瞬間，讓每個篇章更為符合大家日常需求。



LONGCHAMP 2026夏季系列 ｜焦點1. Le Pliage 注入可愛元素

冬日章節就像展現一個個於冰面上恣意滑行的耀眼女性，除了充斥溫暖柔軟的針織、光澤緞面與金屬元素，Le Pliage系列亦迎來新成員，Le Pliage的形態亦更為多變，從柔軟的揉合皮革肩下包、小巧的餃子鑰匙扣到充滿冬日感的針織肩揹包與手套包都有，可愛與實用兼備。

LONGCHAMP 2026夏季系列 ｜焦點2. 夏日海洋元素

提到夏日，活力四射的元素絕對少不免！成衣系列中可以看到充滿夏日魅力的彩虹漸層色、日落色調以及五彩繽紛的馬德拉斯格紋。

我想要捕捉衝浪者的生活藝術，既狂野自由，又不失女性優雅氣質。 Longchamp 創意總監Sophie Delafontaine

另外，今季LONGCHAMP的標誌性圖案與衝浪文化、海洋融合， 昂首挺胸的駿馬成為今季重點，而波浪、衝浪板圖案以及充滿活力的萬花筒圖形亦反覆出現，讓「追逐巴黎海浪」成為今個夏日系列的座右銘。

LONGCHAMP 2026夏季系列 ｜焦點3. 夏日材質

為捕捉夏日氣息，Le Roseau、Le Roseau 等亦用上拉菲草編織、流蘇花邊等天然材質而成。Le Roseau 選用由馬達加斯加非牟利組織 Anaka 的工匠手工打造配合拉菲草材質，並飾以天然皮革蕾絲和楓木托扣；而 Le Roseau 則以棉質帆布材質，標誌性竹節扣和皮革手柄，展現自然之美。