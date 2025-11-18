矢澤愛公佈NANA連載重啟！比結局更快來到的聯乘：KATE、西太后

【矢澤愛/NANA】日本人氣少女漫畫《NANA》25週年了！提到經典的少女漫畫，當然不少得矢澤愛的《NANA》，不單被譽為「少女愛情漫畫的天花板」，雖然該作於2009年宣告無限期休刊，仍無阻其人氣，截至目前漫畫累積發行量已超過 5,000萬冊！作為《NANA》迷的話，今年真的充滿好消息，除了矢澤愛官宣《NANA》即將重啟連載，今年亦有不少聯乘單品，相信能勾起大家不少回憶。



矢澤愛近年可以說是積極復出，今年的合作單位更是橫跨時裝與美妝品牌，包括UNIQLO、LeSportsac以及Vivienne Westwood，矢澤愛更在《NANA》40 週年特集中官宣《NANA》即將重啟連載，等待16年的《NANA》終於有結局了！

NANA25週年聯乘｜1. UNIQLO Ai Yazawa Collection

想入手最親民的聯乘單品，必定是七月與UNIQLO 的UT 系列，5款UT以《我不是天使》、《芳鄰物語》、《天國之吻》、《NANA》等四大經典作品轉化而成，印刷與樂團拼貼完美展現作品青春個性，外出或居家服都極具收藏價值！

NANA25週年聯乘｜2. LeSportsac × Ribon 70 週年

NANA25週年聯乘｜ LeSportsac × Ribon 70 週年（lesportsac.co.jp）

喜愛少女漫畫雜誌的話，應該對日本三大少女漫畫雜誌之一，集英社發行的月刊《Ribon》並不陌生。適逢今年是雜誌創刊70週年，LeSportsac與品牌合作，以三部人氣作品：矢澤愛的《聖學園天使》 （《天使なんかじゃない》 ）、藤井三穗南的 《辣妹當家》（GALS!） 以及村田真優的《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》 （ハニーレモンソーダ） 為靈感，推出一系列手袋配件。

NANA25週年聯乘｜3. Vivienne Westwood x《NANA》

最令《NANA》 迷興奮的聯乘系列來了，連中島美嘉亦穿上該系列準備演唱會公演！

今次與Vivienne Westwood的聯乘完美重現漫畫中的經典造型，系列中的30款單品，由飾品、配件到服飾全都有。除了限定收藏封面版《NANA 25th Anniversary Edition Vol.1》，聯乘包裝上亦充滿漫畫的噴繪邊緣，以及小松奈奈和大崎奈奈插畫，完全是收藏品的存在！

NANA25週年聯乘｜4. KATE × 《NANA》

KATE近年積極與不少二次元作品合作，繼《咒術迴戰》後，今個冬日更與經典漫畫《NANA》合作，將暢銷睫毛膏 「KATE Lash Burst」融合漫畫元素，讓大家可以打造有如漫畫女主角般的迷人大眼！