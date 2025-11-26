黑色星期五Black Friday 優惠｜精選8大：JISOO同款瑜珈服、美妝

【Black Friday 優惠｜黑色星期五 2025】今年的黑色星期五（Black Friday）日期於2025年11月28日，是時候趁著年尾最抵的優惠時間入手心儀物品，也能為家人好友挑選聖誕禮物！這次「01女生」為大家集合了Black Friday黑色星期五的網上購物優惠，包括Sephora、CASETiFY、OLENS等，都是讓人心動的超划算優惠！



Black Friday｜黑色星期五優惠1. Sephora

Sephora黑色星期五優惠，於11月27日至12月1日隆重登場，優惠涵蓋彩妝、護膚品、美髮產品及香水，限時五天的精彩折扣，萬勿錯過！Sephora 會員可於11月26日在網站優先享受黑色星期五的獨家禮遇。從經典熱賣的美妝產品到備受新世代矚目的潮流新寵，這是一個盡情寵愛自己的最佳機會。

優惠詳情：

1. 11月26日（晚上10時30分）：所有會員於Sephora網站及應用程式率先專享黑色星期五優惠

2. 11月27日至12月1日：所有顧客於Sephora門市、網站及應用程式享有黑色星期五優惠-八五折購物優惠（不含最低消費）

3. 11月27日至12月1日：所有會員於Sephora門市、網站及應用程式享有黑色星期五優惠，購物滿HK$1,200，可享七五折購物優惠

4. 11月27日至12月1日：獨家購物贈禮，金卡及黑卡會員消費滿HK$2,000，即可獲贈12件套精美禮品及包包掛飾（價值HK$800）



Black Friday｜黑色星期五優惠2. CASETiFY

CASETiFY由即日起推出Black Friday限時優惠，選購一件指定產品享85 折；兩件75折；三件或以上可享7折，iPhone 16 亦參與優惠。過千款印花圖案任你選擇，無論是自用或送禮都必定找到心儀款式。

優惠詳情：

日期：由即日起至2025年11月30日

優惠活動：選購一件指定產品享85 折；兩件75折；三件或以上可享7折

參與方法：CASETiFY官網或全線CASETiFY STUDiO



Black Friday｜黑色星期五優惠3. OLENS

韓國人氣No.1彩妝隱形眼鏡品牌OLENS，推出Black Friday激筍優惠，即日起至12月1日，全網低至68折，包括彩色1 Day、1 Month及透明隱形眼鏡，讓您以最實惠的價格擁有美麗雙目。另外，再有滿額再減$100及$150的折上折優惠，絕對不容錯過！

優惠詳情：

日期：即日起至2025年12月1日

優惠活動：

-1 DAY 10片裝 自選4盒75折 (原價$139，折後價$105)

-1 MONTH 自選4盒75折 (原價$119，折後價$90)

-1 DAY 20片裝自選4盒8折 (原價$229，折後價$184)

-折後買滿$1000，憑優惠碼「BF100」馬上減$100

-折後買滿$1500，憑優惠碼「BF150」馬上減$150



Black Friday｜黑色星期五優惠4. comcoca

日本時尚品牌 comcoca，特別為香港女生帶來多款適合本地天氣與生活節奏的日系單品，款式輕盈保暖、易打理又不失時尚感。comcoca 為感謝香港消費者支持，由即日起至11月30日期間推出2個黑色星期五限定優惠。

優惠詳情：

日期：即日起至2025年11月30日

優惠活動：

1. 活動期間凡購買任選2件商品即可享全單9折優惠，選購3件或以上更可享高達85折驚喜折扣；此優惠適用於全店所有商品。

2. 顧客只要使用指定KOL優惠碼結帳，即可享額外95折疊加優惠，讓愛好時尚的您能以超值價格入手心儀單品，輕鬆打造專屬冬日日系造型。



Black Friday｜黑色星期五優惠5. Alo Yoga

由JISOO代言的Alo Yoga，官網推出Black Friday會員7折優惠！Alo Yoga官網Black Friday會員7折優惠來了，於結帳時自動套用Black Frday Code：FRIDAY，萬勿錯過。不少JISOO同款的瑜珈服也有參與優惠，記得把握機會入手！

優惠詳情：

日期：即日起至2025年11月30日

優惠活動：Black Frday Code：FRIDAY，享7折優惠



Black Friday｜黑色星期五優惠6. adidas

adidas官網推出多重超抵Black Friday優惠，由2025年11月26日至2025年12月2日，指定貨品限時降價；adiClub 會員購物滿$1,000專享額外9折優惠，萬勿錯過。

優惠詳情：

日期：即日起至2025年12月2日



Black Friday｜黑色星期五優惠7. PURDORI

以天然植萃成分聞名的美國獲獎環保美容品牌 PURDORI，致力追求極致奢華的品質。為了回饋各位支持者，由2025年11月27日至2025年11月30日期間，任何客戶於FACESSS門店內單次消費滿港幣$8,000，即可以港幣$1額外獲得多一張《叱咤頒獎禮》門票。還有其他會員限定贈票專屬優惠，大家記得留意！

優惠詳情：

日期：2025年11月27日至2025年11月30日

優惠活動：單次消費滿港幣$8,000，可以港幣$1額外獲得多一張《叱咤頒獎禮》門票



Black Friday｜黑色星期五優惠8. Marimekko

Marimekko於今年黑色星期五Black Friday，推出全年最低價的折扣優惠，由即日起至2025年11月30日期間，全系列產品一件85折；兩件8折；精選單品優惠高至7折。 不論是家品套裝、毛衣圍巾、飾物擺設等都一一俱備，就連2025香港獨家節日限定禮盒套裝也有參與活動，不論是獎勵自己還是送給好友都非常合適！

優惠詳情：

日期：2025年11月27日至2025年11月30日

優惠活動：全系列產品一件85折；兩件8折；精選單品優惠高至7折



*以上各品牌優惠詳情及條款細則，以品牌官方公布為準。