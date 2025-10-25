LV夢幻又可愛冬日系列登場！Vivienne化身聖誕小鹿、全新童趣配飾

【Louis Vuitton/聖誕禮物推薦】臨近歲末，各大品牌都會紛紛打造冬日或聖誕系列單品，包裝充滿節日氣氛，無論是作為自用或送禮都相當得體。Louis Vuitton今次的Vivienne 冬日聖誕系列，整個系列透過充滿童趣的設計頌揚佳節的溫馨與喜悅，吉祥物 Vivienne 更會現身於手袋、多用途小型皮具及時尚配飾當中！



LV Vivienne 冬日聖誕系列｜Malle Maison de Famille HK$380,000

提到聖誕，當然少不免倒數月曆的位置！Louis Vuitton 今個冬日聖誕系列亦推出一款外型酷似倒數月曆的收藏盒。

這款是Nicolas Ghesquière向Asnières致敬之作，將歷史悠久家族宅邸縮小至34.7 x 33.5 x 19.4 厘米。收藏盒結合趣味與精湛工藝，外觀以牛皮配以金色護角及S-Lock，綴以金色小煙囪金屬件與貓頭鷹配件，內裏亦有可放置香水瓶的小格與托盤，實用與冬日氛圍兼備。

LV Vivienne 冬日聖誕系列｜ Viv-ified 背囊 HK$31,000

喜愛Vivienne的話切勿錯過這款羊毛皮製造的 Viv-ified 背包！白色毛毛款背囊配以同色調的Vivienne大頭，加上可拆式肩帶，可愛又應節。而且背囊內層容量寬敞，輕鬆收納外出大部分必需品，手機、銀包、鎖匙、唇膏再也不用考慮位置。

LV Vivienne 冬日聖誕系列｜Vivienne Reindeer HK$25,400

Vivienne迷必買！來到聖誕佳節，Vivienne亦換上冬日造型，化身成一隻可愛聖誕麋鹿。頭上戴著毛絨髮箍與拐杖糖造型的鹿角，加上鮮明的紅色花冠，以及聖誕節風格短靴，整體造型充滿節日氣息！

LV Vivienne 冬日聖誕系列｜ Nano Speedy HK$19,500

想要低調又能展現對Vivienne的熱愛的話，這款以玩味Vivienne插畫點綴的Nano Speedy 會是個不錯必選。袋上Vivienne 遊歷世界與冬日元素相映，加上白色可拆式的Vivienne吊飾，精緻又實用。

LV Vivienne 冬日聖誕系列｜ Nano Speedy HK$18,500

喜愛粉色力量的話，不妨入手以時尚的Snowy Pearl配色重新演繹的Nano Speedy，草莓拿鐵的配色更具冬日感。優雅的粉色牛皮配以精緻的壓皮圖案，加上銀色金屬件與可拆式的掛鎖和Monogram花卉圖案等吊飾，好襯又優雅。

LV Vivienne 冬日聖誕系列｜ Nice Mini HK$12,500

化妝箱的魅力必定是可以一物多用，無論是作為家中擺件或外出當小廢包使用亦同樣合適。雖然Nice Mini較為小巧精緻，只有20 x 13.5 x 12 厘米，不過圓角盒形能讓收納空間最大化，而且外盒充滿Vivienne夢幻冬季假日冒險圖案，讓節日的歡樂氣氛加倍。

LV Vivienne 冬日聖誕系列｜ Bunny Doudou HK$6,500

近年的可愛配飾熱潮真的停不了，就連Louis Vuitton亦加入其中，今個系列中充滿動物元素，看來Vivienne家族的朋友有準備擴展的傾向了。這款觸感柔軟的Bunny Doudou，細節充滿品牌元素：雙眼點綴Monogram花卉圖案、耳朵壓有品牌花紋、腳掌以Monogram塗層帆布打造和胡蘿蔔更飾有Monogram刺繡圖案，童趣亦之餘不失品牌格調。

LV Vivienne 冬日聖誕系列｜ 吸油紙收納套 HK$5,250

自Louis Vuitton 推出美妝後，相信吸引到不少重視外觀與實用性的用家。如果想送上美妝用品，又擔心色號不合收禮者歡心的話，不妨送上實用的吸油紙收納套。

這款限量版吸油紙收納套，既是精緻的美妝配件，同時又能有效吸附多餘油脂而無損妝容，用完內附200張吸油紙後更可以當小鏡子以及小卡片套使用。

