SOGO感謝祭2025｜$468起入手超值香水套裝：MCM、4711、YSLBEAUTÉ

【崇光感謝周年慶2025/SOGO感謝祭2025/SOGO Thankful Weeks2025】第二階段的秋季崇光感謝祭快將結束了，大家記得把握機會11月23日的尾聲前入手掃貨。如果上一階段的崇光感謝周年慶入手了美妝、護膚品的話，今次亦是個入手香水或其他護理套裝的好時機。



SOGO Thankful Weeks 2025｜VERSACE FRAGRANCE Pour Femme Dylan Blue 100mL 香氛套裝 HK$808 (價值HK$1,050）

想要一款清新又自然的香氣，VERSACE這款以玫瑰和甜美果香為基調的濃郁花香與麝香和諧融合的Pour Femme Dylan Blue 會是個不錯的選擇，套裝中除了淡香精與迷你香氛外，更有香氛沐浴啫喱以及香氛潤膚乳液等單品，讓人沉浸式投入其中！

SOGO Thankful Weeks 2025｜VERSACE FRAGRANCE Pour Femme Dylan Blue 100mL 香氛套裝 HK$808 (價值HK$1,050）（SOGO官網）

SOGO Thankful Weeks 2025｜ YSL BEAUTÉ - Libre 50ml 香水套裝HK$1,210 (價值HK$1,765)

如果一直觀望YSL BEAUTÉ的香水的話，不妨乘著今次機會入手，香水套裝中有多款經典香調，包括獨特的花香調的Libre、咖啡花香的BLACK OPIUM以及驚喜且浪漫的複合香調Mon Paris，讓大家可以一次過探索YSL BEAUTÉ 香調的魅力。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ YSL BEAUTÉ - Libre 50ml 香水套裝HK$1,210 (價值HK$1,765)

SOGO Thankful Weeks 2025｜ TOM FORD 限量版私人調配OUD WOOD香氛套裝HK$2,405

想入手一款木香調的香水的話，Tom Ford這款經典的Oud Wood，融合了深邃烏木和木質暖意與煙熏感，十分適合秋冬使用，而且套裝中更伴隨一支便攜裝，送禮自用都相當雅致。

SOGO Thankful Weeks 2025｜ YSL BEAUTÉ - Libre 50ml 香水套裝HK$1,210 (價值HK$1,765)（SOGO官網）

SOGO Thankful Weeks 2025｜MCM FRAGRANCE Collection迷你香水套裝 HK$540

喜愛收藏可愛且獨特的香水造型的話，不妨入手MCM新登場的FRAGRANCE Collection，這款迷你套裝當中有四款香水，包括琥珀木質花香調的Mighty Bear、 柑橘花香調的JOLLY RABBIT、 花香木質調的CHARMING PUP以及木質辛辣花香調的DARLING DOXIE，動物造型可愛且具有收藏價值。

SOGO Thankful Weeks 2025｜MCM FRAGRANCE Collection迷你香水套裝 HK$540（SOGO官網）

SOGO Thankful Weeks 2025｜Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝 HK$1,110 (價值HK$2,050）

如果想送些香氣產品又不知道對方心儀香調，不妨送上具備多個香調選擇的套裝，能夠讓對方自主探索自已的喜好。這款Tory Burch的淡香精套裝，裏含新鮮且恬靜芳香的柑橘調Mystic Geranium淡香精、玫瑰木香調的Sublime Rose 淡香精以及五支迷你的香氛體驗套裝，一次過滿足多樣需求！

SOGO Thankful Weeks 2025｜Tory Burch Essence of Dreams 淡香精套裝 HK$1,110 (價值HK$2,050） （SOGO官網）

SOGO Thankful Weeks 2025｜4711 Acqua Colonia白桃與芫荽古龍水套裝 HK$468 (價值 HK$672)

提到香水或古龍水，不得不提起經典的4711。無論你是想用作收藏或自用，這款結合創意與藝術的白桃與芫荽香調，相信都能給予你驚喜！套裝中除了有一支100mL 古龍水，更有同款香氣的香薰蠟燭以及便攜式的荔枝與白薄荷古龍水。

SOGO Thankful Weeks 2025｜4711 Acqua Colonia白桃與芫荽古龍水套裝 HK$468 (價值 HK$672) （品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜PRADA BEAUTY Paradoxe 香水禮盒套裝 HK$1,150 (價值HK$1,440）

如果你或身邊人是個PRADA迷的話，這款PRADA BEAUTY Paradoxe 香水禮盒會是個好選擇，這款麝香花香調的Paradoxe 香水清新且隨性，適合不同場合使用，禮盒中有一支便攜裝與貨裝香水。這個系列由頂級調香師 Nadège Le Garlantezec、Shyamala Maisondieu 和 Antoine Maisondieu夥拍人工智能共同打造之作，另外購買Prada Beauty香水套裝 ，更可獲贈三角化妝袋1個，讓整個儀式感加倍！

SOGO Thankful Weeks 2025｜PRADA BEAUTY Paradoxe 香水禮盒套裝 HK$1,150 (價值HK$1,440）（SOGO官網）

SOGO Thankful Weeks 2025｜Dolce&Gabbana 女士香氛體驗套裝 HK$1,170 (價值HK$1,502）

這個Part 2 限定的 Dolce&Gabbana女士香氛套裝，內容物相當豐富，包括經典的水果花香調的Dolce Peony，另外更有多款香氣體驗裝，例如清新的mL Light Blue Eau de Toilette、溫暖香草香的 5mL Devotion Eau de Parfum以及精選六件1.5mL Dolce&Gabbana Beauty 香氛，而且套裝中更有十分值得收藏的Devotion 聖心隨身包，作為聖誕禮物亦十分得禮。

SOGO Thankful Weeks 2025｜Dolce&Gabbana 女士香氛體驗套裝 HK$1,170 (價值HK$1,502） （品牌提供）

SOGO Thankful Weeks 2025｜Narciso Rodriguez Parfums 玫瑰麝香香氛套裝 HK$1,200 (價值HK$2,440）

喜愛麝香的話，絕對不容錯過這款Narciso Rodriguez的重塑之作。Narciso Rodriguez與著名調香師Dora Baghriche、DaphnéBugey攜手，一同重新定義經典的for her香調，將六種不同的麝香香調揉合，讓麝香變得香甜而醇厚，帶來更柔滑的感覺。套裝中不單可以體會到全新的all of me intense 淡香精，更有同款的身體潤膚乳以及小型珍藏版香氛，另外更配有經典的NARCISO cristal 淡香精。

SOGO Thankful Weeks 2025｜Narciso Rodriguez Parfums 玫瑰麝香香氛套裝 HK$1,200 (價值HK$2,440） （SOGO官網）

SOGO Thankful Weeks 2025｜ FERRAGAMO SIGNORINA ELEGANZA EDP 香水套裝 HK$590 (價值 HK$1,250)

提起FERRAGAMO，不少人仍保有「飛甩雞毛」的固有印象，隨著近年年輕的創意總監 Maximilian Davis 的加入，品牌已經不單是只停留在時尚服飾與鞋履的層面。這款銅鑼灣店獨家的香水套裝，當中包括清新花香的50mL SIGNORINA ELEGANZA EDP、15mL較為女性化，香甜調的SIGNORINA EDP以及新品木質花香調 FERRAGAMO FIAMMA EDP，能夠一次過感受品牌的變遷。