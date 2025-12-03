G_DRAGON、陳法拉現身CHANEL工坊大秀！LV、Gucci等美國列隊辦秀

CHANEL藝術總監Matthieu Blazy的首個工坊系列時裝秀，在周二（2日）選址美國紐約百年歷史Bowery地鐵站舉行，透過模特兒演繹候車、通話和讀報等日常情境，展現出不同年代的氛圍，以及服飾飄揚時的動感。除CHANEL以外，Louis Vuitton、Dior及Gucci早前亦宣布，將於明年移師紐約和洛杉磯舉辦時裝秀，當中到底美國有何令人著迷之處呢？



地鐵車站上不同人擦身而過，Matthieu Blazy認為是鈕約的縮影，以及時尚本身的隱喻，「紐約地鐵屬於大家，所有人都使用它：那裡有學生、政治家和年輕人，是個充滿神秘但美妙邂逅的地方，並有著不少文化碰撞，每個人都有他們的目的地，以及自己獨有的穿搭。」他將香奈兒女士在1931年來去荷里活的情景，結合到整個工坊系列，利用鮮豔色彩、刺繡、金工、羽毛飾和流蘇，展示出品牌的活力和多樣性。

出席CHANEL工坊系列時裝秀的名人包括：

近年美國時尚品牌掘起，由滿佈塗鴉圖案的街頭造型，到悠閒優雅的學院風格，都展現出「大蘋果」（ Big Apple）的城市文化和活力。這種和而不同的組合魅力，吸引到CHANEL、Louis Vuitton和Gucci等歐洲品牌，紛紛前來取材和參考，並爭相辦時裝秀，開拓更多客群和粉絲。

隨著全球經濟放緩，華爾街獨立股票研究機構Bernstein預測，全球奢侈品年成長將從5%增幅，下調至負2%，加上美國關稅政策，影響歐洲精品業。在節約的氛圍下，或許要辦時裝秀來劃破局面，並鞏固消費者的信心，以刺激購物慾望。以下整理各大品牌的時裝秀行程吧！

Louis Vuitton將於2026年5月20日，在紐約市舉辦2027早春度假系列時裝秀，糅合Pharrell Williams及Nicolas Ghesquière的創意視角，打造獨特的高級街頭風格。早於2019年時，品牌亦曾在紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International）內、正轉型成酒店的Trans World Airlines Flight Center辦秀，引起不少話題。

由Jonathan Anderson呈獻的Dior2027早春度假系列時裝秀，選於5月13日在美國洛杉磯舉行。洛杉磯以娛樂產業、影像文化和名人網絡等為傲，對於曾有過演員夢的Jonathan而言，不知將會帶來怎樣的化學反應呢？

創意鬼才Demna執掌Gucci後，首個度假系列時裝秀，亦將於美國紐約舉行。回到品牌的初心之地，紐約為Gucci於1953年最早開設的意大利以外專門店，Demna將在5月16日，帶大家重新探索品牌核心，結合現代的科技和創意，將品牌與這個魅力城市緊密連繫。