綠色珠寶推薦2025｜$9700起入門級DAMIANI、VCA款　歌頌女性典雅

大自然的翠綠，不僅擴闊壯麗，還能紓緩緊張情緒。古時玉器盛行，至今綠色依然是不少收藏家喜愛的色調，甚至連綠色珠寶都大受歡迎。以下整理各品牌的入門級綠色珠寶推薦，款式瑰麗精緻，而且價錢由9,700港元起。



綠色珠寶推薦2025｜款式1. DAMIANI Green Ceramic and Yellow Gold Ring with Diamond, 7mm HK$9,700起

以配有鑽石的黃金「D」字，鑲嵌在綠色陶瓷指環內，以不同質感的光澤，締造充滿層次感的活力，加上圓潤的造工，更顯現代時尚感覺。指環內刻有品牌標誌，盡展精細的魅力。

綠色珠寶推薦2025｜DAMIANI Green Ceramic and Yellow Gold Ring with Diamond, 7mm (品牌官網)

綠色珠寶推薦2025｜款式2. Chaumet Jeux de Liens Harmony孔雀石手鏈 HK$18,800

簡單的交叉、繫結和蝴蝶結，背後寓意兩人緊緊相繫的紅線，帶出情投意悅的情感，並投放到手鏈設計圖案上，配搭孔雀石及明亮式切割鑽石，更展迷人和閃爍的光芒。

綠色珠寶推薦2025｜Chaumet Jeux de Liens Harmony孔雀石手鏈 (品牌官網)

綠色珠寶推薦2025｜款式3. Bvlgari Divas’ Dream耳環 HK$26,600

歌頌充滿羅馬精神的女神，以女性的優雅魅力為靈感，透過扇形孔雀石、並環繞密鑲鑽石，呼應羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽七圖案，展現女性美態之餘，同時和義大利美學致敬。

綠色珠寶推薦2025｜Bvlgari Divas’ Dream耳環 (品牌官網)

綠色珠寶推薦2025｜款式4. Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra Pendant HK$28,600

優雅同時帶有幸運的美好寓意，以經典四葉草圖案為主，並採用18K黃金及孔雀石製作，邊緣綴以圓珠，更突顯出曲線廓形，締造甜美和活力的感覺。

綠色珠寶推薦2025｜Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra Pendant (品牌官網)

綠色珠寶推薦2025｜款式5. PIAGET Rose手鏈 HK$38,500

採用代表優雅瑰麗的玫瑰圖案，配搭18K白金鍍銠，透過一片片花瓣重疊，打造出立體層次，看來更為閃爍和矚目。玫瑰鑲飾39顆明亮形切割圓形鑽石，以及1顆祖母綠作為花芯，締造出獨特的魅力。