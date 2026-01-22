馬年腕錶系列盤點｜江詩丹頓、Hublot限量款賀新年：駿馬寓意力量

馬年腕錶｜迎接美好的馬年開始，以全新腕錶許下目標，為整年時間制訂更多計劃。以下盤點各個品牌的馬年限定腕錶系列，為節日更為美好和熱鬧的氣氛。



馬年腕錶系列盤點1. Hublot Spirit of Big Bang丙午馬年腕錶

從唐朝刺繡藝術取靈感，採用鍍3N金的黃銅，在錶盤上勾勒出「五花馬」奔馳的動態，可見飄逸鬃毛及磅礡神態，展現出品牌銳意進取、一往無前的理念。腕錶以碳纖維材質層疊和鑲嵌，搭載HUB1710自動上鏈機械機芯，確保走時持續精準，背面則採用煙薰色藍寶石，以及黑色小牛皮橡膠表帶，突顯出品牌的獨特魅力。

馬年腕錶｜Hublot Spirit of Big Bang丙午馬年腕錶 (品牌提供)

馬年腕錶系列盤點2. Harry Winston Moments系列奢華玫瑰金腕錶

以限量發行8杖的數目，寓意吉祥美滿。適逢農曆馬年，以紅色與金色為主調，構築出鮮明立體的場景。錶盤以立體漆面方式，呈現出飛躍的駿馬圖案，同時運用紅色珍珠母貝，展現出馬蹄形輪廓，而時標則以漸大的鑽石，連接下方的祥雲，營造動態活力。品牌特別將標誌性祖母綠型切工鑽石，鑲嵌於6時位置，以向Winston先生最鍾愛的寶石切工致敬。

馬年腕錶｜Harry Winston Moments系列奢華玫瑰金腕錶 (品牌提供)

馬年腕錶系列盤點3. IWC Schaffhausen IWC葡萄牙系列自動腕錶42馬年特別版

將IWC葡萄牙系列自動腕錶，換上馬年設計，全球限售500枚。採用42毫米精鋼錶殼，正背面搭以藍寶石玻璃，進一步提升清晰度。錶盤換上酒紅色，靈感源自農曆新年的吉祥紅調，搭載自製52011型機芯，備有長達168小時的動力儲備，以及日曆設計，加上駿馬奔騰造型鍍金擺陀，實用及收藏度兼備。

馬年腕錶｜IWC Schaffhausen IWC葡萄牙系列自動腕錶42馬年特別版 (品牌提供)

馬年腕錶系列盤點4. TAG Heuer Carrera 系列馬年計時碼錶

為致敬馬年，採用暖調煙火色系，透過赤紅及香檳金色交漸變交織，締造優雅及熾熱活力。腕錶設計為賽道而生，底蓋中央設有奔馬圖騰，象徵不受束縛的力量，搭載品牌TH20-07機芯，展現精湛報時工藝。特別在於9時位置的日期顯示，數字「7」特別換上「馬」字，以象徵十二生肖中排行第七。

馬年腕錶系列盤點5. Longines Master Collection名匠系列馬年生肖特別版腕錶

特別與中國徐悲鴻藝術館合作，將經典畫作《奔馬（得勢）》的駿馬圖案，刻劃於機芯金色擺陀上，每當擺動猶如奔騰向前，象徵生生不息的動力。錶盤採用紅色漸變黑色，展現出喜慶與強勢，配備月相功能，以及品牌專屬L899.5自動上鏈機芯，兼具實用性與卓越性能。

馬年腕錶系列盤點6. Vacheron Constantin Métiers d’Art藝術大師系列中國十二生肖傳奇之馬年腕錶

全新推出兩款馬年生肖腕錶，採用粉紅金及鉑金材質打造，並透過手工雕刻與琺瑯彩繪工藝，仔細描繪出駿馬奔騰與瑰麗山水景象。腕錶每款限量25枚，錶殼直徑40毫米，搭載品牌自家2460 G4機芯，融匯複雜精巧的微型機械技藝，更顯精緻格調。