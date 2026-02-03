香水推薦2026｜最齊全香水新品情報！村上隆聯乘、MM首支玫瑰花香

【香水推薦2026/香水新品推薦2026】無論是想加強展現自我個性，或想點綴造型，選擇合適的香水和香調都是不可或缺的。來到新一年，除了固定使用的香水，不妨來一個新嘗試，入手一些之前觀望過、曾心動過或從未嘗試過的新香調吧。如果想入手新香水的話，以下的香水新品情報或能令你下定行動決心！



香水新品推薦2026｜ GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列 Lignum Idealis Eau de Parfum 香氛

THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列又一新成員誕生！紅色瓶身，加上象徵守護壯麗巨杉林的金鹿圖案點綴，其實當中大有故事，調香師Alexis Grugeon於俄勒岡之旅被啟發，為致敬地球上最巨大樹種之一的巨型紅杉，以專業調香工藝完美重現巨型紅杉的醇厚氣息，配合檀香與杜松子精華，展現醇厚且幽香的木調，讓大家亦能沉醉於奧秘的自然氣息當中。

香水新品推薦2026｜ GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列 Lignum Idealis Eau de Parfum 香氛 50mL HK$1,990 100mL HK$2,850（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ MARC JACOBS x 村上隆 DAISY MURAKAMI限量版香水

村上隆粉絲絕對不容錯過！村上隆一直密密跨界合作，繼生活配件、時尚用品後，今次更走進DAISY MURAKAMI俏皮玩味的世界，打造出四款限量版聯乘香水，而且更是首次推出濃度更高的淡香精版本。

系列以經典DAISY系列為靈感，為香水瓶披上天馬行空、繽紛且充滿活力的色彩，瓶蓋與外盒設計亦融入了村上隆的特色花朵圖案，破格且令人印象深刻！

香水新品推薦2026｜ MARC JACOBS x 村上隆 DAISY MURAKAMI限量版香水 DAISY MURAKAMI BLUE、DAISY MURAKAMI YELLOW、DAISY MURAKAMI GREEN、DAISY MURAKAMI PINK（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ Maison Margiela Fragrances Up At Daw

提起Maison Margiela，第一印象必定是通過復刻記憶場景中的香氣喚醒記憶的「Replica」復刻香氛系列，自2012年推出以來一直備受歡迎。今次以玫瑰莊園中浪漫密會為靈感，由格拉斯玫瑰與粉紅胡椒交織，配合苔蘚與廣藿香，打造出層層遞進的首支玫瑰花香。

香水新品推薦2026｜ Maison Margiela Fragrances Up At Daw 30mL HK$660 100mL HK$1,320（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ BURBERRY HER PARFUM

有留意開BURBERRY香水的話，應該對粉嫩的少女香HER並不陌生。今次除了瓶身換上啞面深粉色，當中的香氣亦變得深潤細膩，以櫻桃、琥珀交織雲呢拿香氣，展現出對比鮮明、大膽成熟的果香美食調。

香水新品推薦2026｜ BURBERRY HER PARFUM 30mL HK$850 50mL HK$1,210 100mL HK$1,760（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ Dolce&Gabbana THE ONE EAU DE PARFUM INTENSE ( THE ONE 唯我女士香水 馥郁版 )

走過二十個年頭的The One 唯我香氛系列，今年終於迎來傳承力作，由調香師 Quentin Bisch 創作的The One 唯我女士香水（馥郁版)，新作不單換上簡潔流暢、富摩登感覺的琥珀金色瓶身設計，香調亦以原作為基調，以更大膽的粉紅胡椒，配合柑橘、黑醋栗、茉莉與香草基調，以更馥郁辛香調展現新時代女性的魅力。

香水新品推薦2026｜ GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列 Ylang Ambrato Eau de Parfum 香氛

提到GUCCI的代表香氣系列之一，當然不可缺少外觀精緻的The Alchemist’s Garden奢華香水系列。今次的新成員披上神秘的黑色色彩，配合Gucci魔法花園的神秘符號，呼應著當中深邃且醇厚的琥珀香調，調香師Jean-Christophe Hérault以獨家共同蒸餾技術混合依蘭依蘭花芯精華、零陵香豆原精、岩玫瑰原精等，打造出有如隱匿於暗處的神秘生物的氛圍。

香水新品推薦2026｜ GUCCI THE ALCHEMIST’S GARDEN奢華香水系列 Ylang Ambrato Eau de Parfum 香氛 50mL HK$1,990 100mL HK$2,850（品牌提供）

香水新品推薦2026｜ATKINSONS Midnight Scented Dream 100mL £230

如果對奢華香水有興趣的話， 英國皇室御用香氛品牌ATKINSONS最近經典系列注入新員，以現代時尚演繹經典，帶領大家探索詩意香調。

這款Midnight Scented Dream，靈感來自1933年的品牌經典之作Black Tulip Deluxe，由調香大師 Fabrice Pellegrin精心調製，當中以「夜之花」配合佛手柑、茉莉與白杏仁，交織出更具層次與濃郁的花香琥珀美食調。除了香氣令人難忘，瓶身亦源用原版的奢華，以佛羅倫斯工匠手工貼金箔巧藝裝飾配以黑色漆瓶，無論香調或外觀都有如藝術瑰寶般精緻。