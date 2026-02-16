香水攻略！消委會解構EDP/EDT/EDC：香味持續性、調性與適用場合

入手香水前，除了要考慮自己喜好的品牌、包裝外，香調其實亦與選擇EDP （Eau de Parfum）、EDT （Eau de Tolette）與 EDC （Eau de Cologne）有關，選擇不同的香氣產品會影響後續的揮發性與香氣特徵。近日消費者委員會於最新一期的選擇周刊中，實測了不同香氛產品，亦從中分享了一些香氣貼士，大家不妨參考一下！



EDC、EDP、EDT是甚麼？

入手香水時，香調絕對是首要選擇，不過有些女生或會困惑，為什麼試香與日常使用當中存在差異分別呢？香水的持續性除了與存放以及噴灑位置有關，另外亦與當中的配方、香精油濃度有著密切關係，消委會今次就挑選了三大最為常見的香氛種類加以分析：EDC （Eau de Cologne）、EDP （Eau de Parfum）與EDT （Eau de Tolette）。

消委會解構EDC、EDP、EDT是甚麼？(freepik)

古龍水EDC（Eau de Cologne）

精油濃度：約2-5%

香氣特徵：淡雅、清爽

持續時間：1-2小時

適用場合：隨時補噴、炎熱天氣

淡香精 EDP（Eau de Parfum ）

精油濃度：約5-15%

香氣特徵：清新、輕盈

持續時間：2-3小時

適用場合：日常、白天使用

淡香水 EDT（Eau de Toilette）

精油濃度：約15-20%

香氣特徵：濃郁、持久

持續時間：4-5小時

適用場合：夜宴、正式場合

香調是甚麼？

挑好合適的香水種類後，試香當然是最快捷分辨喜好，不過不斷試香除了會令嗅覺敏感度下降，更會令香氣混淆，無法仔細感受不同香氣的變化，或會讓你與「命定香氣」失之交臂。想更加準繩地試香，學懂看清「香調」表能夠讓你預早篩選，聞少些歪路！

香調決定了香水噴灑後所釋放的氣味，香調普遍分為前調、中調（ 又稱「心調」） 與後調，三層結構相互銜接從而打造出持續、和諧的嗅覺體驗，讓大家能夠從中感受香氣的層次與氛圍。

消委會解構香調是甚麼？(freepik)

前調（Top Notes）

香調特質： 清新、輕盈，如花香、果香

出現時間：噴灑後5分鐘至15分鐘之間出現

持續性： 較短

常見成分：柑橘類精油（如檸檬、佛手柑）、綠葉調或薄荷

作用： 為嗅覺傳遞香味感知，吸引注意力

中調（Heart Notes）

香調特質： 圓潤、均衡

出現時間： 噴灑後20分鐘至1小時之間出現

持續性： 1至2小時左右

常見成分： 花香（如玫瑰、茉莉）、果香或香料

作用：香水的核心表現， 連結前調的清新與後調的厚重，塑造香水的主要感覺與情感氛圍

後調（Base Notes）

香調特質： 深沉、溫暖

出現時間：噴灑後1至2小時

持續性：持續數小時甚至一整天

常見成分： 木質香、樹脂、麝香、琥珀或香草

作用： 香水的基礎層次，提供香水的穩定性與延展性，更賦予整體香氛層次感與深度