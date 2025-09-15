消委會測30款泥狀面膜：11款獲滿分5星！CHANEL未有測出含重金屬

【泥膜｜黏土面膜｜Clay Mask】泥狀面膜的深層清潔能力一直備受女生們喜歡，可有效對抗多餘油脂、清潔毛孔、去除肌膚老廢角質，從而改善粉刺、暗瘡及暗沉等問題，是常被放在定期肌膚護理。但市面上林林總總的泥膜，要怎樣選出好用且成分安全的產品呢？在選購時又有哪些需要注意的呢？今日（15/9）消委會公布了30款泥狀清潔面膜樣本測試結果，當中有11款泥膜樣本總評獲得5星，包括CHANEL、innisfree、WATSONS、Sulwhasoo等，一起來看看吧。



消委會測30款泥膜：售價相差22倍

消委會是次泥狀清潔面膜測試，涵蓋30款以不同礦物泥為主要成分的泥膜，樣本主要購自百貨公司、化妝品牌專門店及連鎖個人護理用品店，每款售價由$79至$610不等。檢視各樣本包裝上所標示的重量或容量，並按每10毫升或10克樣本計算，售價由$5.3至$122，相差22倍。

各樣本所標示的主要功效為清潔毛孔、去除舊角質層、平滑肌膚和控油淨化等，其中使用不同類型的礦物泥，較常見的礦物泥成分有膨潤士和高嶺士。

消委會泥狀清潔面膜測試項目

是次測試項目是參考歐盟《化妝品條例》（Cosmetics Regulation）、美國食品及藥物管理局（Food and DrugAdministration，FDA）和內地的《化妝品安全技術規範》的相關要求，當中項目包括重金屬、香料致敏物質、對羥基苯甲酸酯類防腐劑和水楊酸。另亦為樣本進行微生物安全測試，以及檢視樣本的標籤資料。

由於礦物泥是泥狀清潔面膜產品的關鍵成分，而礦物泥取自不同的土地來源，重金屬亦有機會天然存在於不同礦物中，工業污染也會令重金屬物質進入地下水，所以這類產品含重金屬雜質的機會較高。

11款泥狀清潔面膜總評獲5星：CHANEL及Sulwhasoo最為安全

於是次測試中，有11款樣本在各項測試中均表現優異，總評分獲得5星滿分，包括CHANEL、innisfree、La Roche-Posay等為人熟悉的品牌，售價由$79至$590不等，大家可按需求選購。其中以CHANEL及Sulwhasoo兩款最為安全，在測試中未有檢出相關重金屬。

以下為消委會是次泥狀清潔面膜測試中，總評分獲得5星滿分的產品：

1. CHANEL LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK 150毫升 HK$590

2. innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 100毫升 HK$135

3. WATSONS PORE CLEARING CLAY MASK 100克 HK$79

4. Pretti5 Mt. Fuji Clay Pore Perfecting Treatment Mask 100克 HK$480

5. Sulwhasoo 玉容面膜 120毫升 HK$320

6. IPSA 水亮淨肌海泥磨砂面膜 100克 HK$360

7. HARUHADA 深層淨化潔顏海泥面膜 100克 HK$160

8. La Roche-Posay 深層控油淨化白泥面膜 1O0毫升 HK$260

9. CLINIQUE All About CleanTM淨肌防禦活炭磨砂面膜 100毫升 HK$310

10. The Body Shop 茶樹淨肌深層面膜 75毫升 HK$239

11. Neogence 杏仁酸毛孔深層清潔泥膜 100毫升 HK$190



選購產品時要特別注意成分

消委會於是次測試報告中提到，雖然因皮膚短暫接觸重金屬而引發健康問題的風險不高，但如果皮膚長期使用或接觸高濃度重金屬的產品，仍有機會因累積一定濃度的重金屬而引發健康間題。若皮膚有傷口、發炎等狀況，也會增加攝入重金屬的風險。