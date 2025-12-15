消委會去角質潔面｜$40開架品牌獲總評滿分　12款5星熱門產品盤點

消委會去角質潔面｜消委會公布最新去角質潔面產品的評測，在25款樣品中共有12款達到5星滿分。每周間中都要去角質，以減少肌膚暗啞和粗糙，阻止毛孔堵塞，當中常用的去角質潔面產品，成分是否安全和適用？以下公開消委會的12款5星滿分去角質潔面產品，包括Sabon、Kiehl’s和Neutrogena等。



消委會去角質潔面｜Neutrogena 深層淨化柔滑去角質露 150g HK$89

在化學安全測試中得到滿分的Neutrogena，產地聲稱源自泰國，採用即溶潔淨柔珠，在去除黑頭、清潔毛孔的同時，釋放滋潤成分，以減少缺水繃緊的情況，適合包括敏感肌的所有膚質。

消委會去角質潔面｜Neutrogena 深層淨化柔滑去角質露 (品牌官網)

消委會去角質潔面｜CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露 473ml HK$260

CeraVe聲稱產地源自中國，適合乾性、粗糙和凹凸不平的肌膚，當中成分滿分通過消委會的化學安全測試。蘊含獨特的水楊酸、透明質酸和3種親膚Ceramides，在潔淨同時維持肌膚鎖水屏障。

消委會去角質潔面｜CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露 (品牌官網)

消委會去角質潔面｜Bioderma Laboratoire Dermatologique 控油去角質啫喱 100ml HK$155

產地源自法國的Bioderma，成分適合混合性、油性及暗瘡肌膚，同樣以滿分通過消委會的化學安全測試。採用低敏性成分，含有去角質粒子，能夠吸走毛孔污垢，疏通及收細毛孔，清除引致痘痘粉刺的死皮。

消委會去角質潔面｜Bioderma Laboratoire Dermatologique 控油去角質啫喱 (品牌官網)

消委會去角質潔面｜Skinceuticals Blemish + Age Cleanser Gel 240ml HK$450

同樣源自法國的Skinceuticals，以滿分通過消委會的化學安全測試，僅在標籤資料方面未夠清晰，獲得4.5分（5分滿分)。根據官方網頁，適用於油性及混合皮膚，蘊含酯化水楊酸、甘醇酸、水楊酸，結合甘油及山梨醇，同時為肌膚注水，重整水分平衡。

消委會去角質潔面｜Skinceuticals Blemish + Age Cleanser Gel (品牌官網)

消委會去角質潔面｜Aesop Purifying Facial Exfoliant Paste 75ml HK$440

Aesop聲稱來源地為澳洲，適用於大部膚質，雖然檢出3種香料致敏物質，當中檸檬烯（limonene）及芳樟醇（Linalool）多於0.01%，不過包裝上都有標示，整體獲得5星評級。乳霜含有石英微粒和乳酸成分，有效清除角質及軟化肌膚。

消委會去角質潔面｜Aesop Purifying Facial Exfoliant Paste (品牌官網)

消委會去角質潔面｜Clinique All About Clean 2-in 1 Cleansing + Exfoliating Jelly Anti-Pollution 150ml HK$255

適用於所有膚質的Clinique，聲稱源自比利時，雖然檢出含有香料致敏物質檸檬醛（Citral），但以滿分通過化學安全測試，而標籤方面亦稍欠清晰，得4.5分。採用二合一啫喱配方，有助清除肌膚上的污染物、污垢和油脂。

消委會去角質潔面｜Clinique All About Clean 2-in 1 Cleansing + Exfoliating Jelly Anti-Pollution (品牌官網)

消委會去角質潔面｜Yves Rocher Pure Menthe The Anti-blackhead Cleanser & Scrub with Organic Peppermint 125ml HK$145

針對易生暗瘡的肌膚，Yves Rocher聲稱源自法國，在消委會的化學安全測試中，獲得滿分通過，僅在標籤上未夠消晰，獲得4分，整體則為5星評級。採用農業生態種植的有機薄荷，結合潔面、去角質及黑頭護理三重功效於一身。

消委會去角質潔面｜Yves Rocher Pure Menthe The Anti-blackhead Cleanser & Scrub with Organic Peppermint (品牌官網)

消委會去角質潔面｜innisfree Volcanic BHA Pore Cleansing Foam 150g HK$95

來自韓國的innisfree，採用濟州火山皮脂淨化粉末，有效清除毛孔污髒，雖被檢出含有4種香料致敏物，包括苯甲醇、香茅醇、芳樟醇及α-異甲基紫羅蘭酮，不過含量均不高於0.01%，在整體評分中獲得滿分。

消委會去角質潔面｜innisfree Volcanic BHA Pore Cleansing Foam (品牌官網)

消委會去角質潔面｜肌研 卵肌去角質毛孔緊緻潔面乳 130g HK$79

在消委會化學安全測試中獲得滿分的肌研，標籤資料亦得到4分。蘊含雙重去角質煥膚成分，能夠溫和地軟化粗糙角質，結含蘑菇提取物，幫助緊緻粗大毛孔。

消委會去角質潔面｜肌研 卵肌去角質毛孔緊緻潔面乳 (品牌官網)

消委會去角質潔面｜Bifesta 碳酸潔面泡沫(亮肌去角質型) 200g HK$40

聲稱來源自日本的Bifesta，含有不多於0.01%的香料致敏物檸檬烯，並以滿分通過消委會化學安全測試，標籤資料則因得日效標示而得到4分。蘊含碳酸氣體，當中逾4,000萬個碳酸微泡有效深層潔淨毛孔，配合面部按摩有助促進血液循環，煥發潔淨亮肌。

消委會去角質潔面｜Bifesta 碳酸潔面泡沫(亮肌去角質型) (IG@bifesta_official_jp)

消委會去角質潔面｜Sabon 清爽薄荷2合1煥肌磨砂霜 125ml HK$420

聲稱來源自以色列的Sabon，氣味清香宜人，雖在檢測中發現不多於0.01%的香料致敏物檸檬烯、芳樟醇及丁香酚，不過在消委會化學安全測試中，取得5分滿分。採用純素配方，包括死海礦物泥、薄荷精油、薄荷植物水，帶來冰涼感，結果天然荷荷巴粒子，去除老廢角質。此外消委會亦指，產品聲稱含有果酸但卻未有檢出。

消委會去角質潔面｜Sabon 清爽薄荷2合1煥肌磨砂霜 (品牌官網)

消委會去角質潔面｜Kiehl’s Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser 150ml HK$270

聲稱來源自美國的Kiehl’s，在消委會化學安全測試中取得5分，僅被檢出含芳樟醇及香葉醇，但都有在包裝上標示。採用珍珠岩石粉及白樺萃取，幫助去除污垢、污染物及化妝殘餘，同時改善膚質，讓肌膚更柔滑亮澤。