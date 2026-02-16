消委會香水測試︱18款總評獲5星可放心選擇:開架品牌質素媲美專櫃

消委會香水測試︱香水不僅可帶來讓人心曠神怡的香氣，更是能展現個人魅力和個性，是許多女士和男士都愛入手不同的香水。但在每天使用香水時，要注意長期使用會否對健康造成負擔，今期消委會搜集了市場上40款香水樣本進行測試，大部分樣本表現理想，且整體樣本在受關注物質的檢出種類和數量方面均有改善，樣本的標籤資料亦較以往完善。

這次測試結果中，當中約九成半樣本沒有檢出歐盟禁用物質，不少香水都獲得5星，是讓人安心的產品選擇。



消委會香水測試共40款香水樣本，包括9款古龍水、21款淡香精及10款淡香水（圖片來源：消委會）

消委會香水測試項目

測試的40款香水樣本，包括9款古龍水、21款淡香精及10款淡香水，每瓶或每支售價由129元至2850元。是次測試項目參考了歐盟《化妝品條例》（Cosmetics Regulation）和內地《化妝品安全技術規範》（2015年版）的相關要求，檢測項目包括鄰苯二甲酸酯類塑化劑（Phthalates）、人造麝香和香料致敏物質，以及檢視樣本的標籤資料。

消委會香水測試中，共測試了21款淡香精，當中10款香水總評獲得到5星（圖片來源：消委會）

總評獲5星的10款淡香精

是香水測試中，共測試了21款淡香精，當中10款香水總評獲得到5星，包括：Byredo Alto Astral、CLEAN CLASSIC Strawberry Fields、Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest、PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT、CHANCE EAU SPLENDIDE、LE LABO EUCALYPTUS 20、Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray、Chloé L' EAU DE PARFUM LUMINEURSE、BURBERRY GOLDEN HAZE 以及adopt Feel the air eau de parfum。當中價格由HK$2,780 至HK$149，以每10毫升售價計算則是由HK$310 至HK$50。

消委會香水測試中，共測試了9款古龍水，當中3款香水總評獲得到5星（圖片來源：消委會）

總評獲5星的3款古龍水

於這次香水測試中，共測試了9款古龍水，當中3款香水總評獲得到5星，分別是：CELINE CELLOCRE CÉLESTE、GUERLAIN LES COLOGNES COLOGNE DU PARFUMEUR 以及Bath & Body Works EAU SO NAVY。當中價格由HK$2,700 至HK$488，以每10毫升售價計算則是由HK$108 至HK$49。

消委會香水測試中，共測試了10款淡香水，當中5款香水總評獲得到5星（圖片來源：消委會）

總評獲5星的5款淡香水

淡香水方面，這次香水測試中共測試了10款產品，當中5款香水總評獲得到5星，包括：THE BODY SHOP TENDER TONKA、Elizabeth Arden白茶丁香花淡香水 White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray、Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet（Intense）、GIORGIO ARMANI Beauty EDTA LES EAUX IRIS BLEU 以及Marks & Spencer DISCOVER WHITE JASMINE。當中價格由HK$1,870 至HK$129，以每10毫升售價計算則是由HK$187 至HK$13。