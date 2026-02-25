LISA再添一職!首度成Kith客席設計師 將個人風格幻化美式街頭單品

BLINK們要注意了！2026年開始不久，LISA已經密密推出新作，繼擔任NikeSKIMS的最新形象大使、SHISEIDO Ultimune系列的全球代言人、主演一部Netflix全新的浪漫喜劇後，近期更跳出螢幕，成為紐約品牌 Kith的客席設計師！LISA自2024年成為Kith首位亞洲代言人後，與品牌結下良緣，今次更是首度成品牌的客席設計師，共同打造出一系列Kith Women Spring 2026春季單品。



由鞋履設計師Ronnie Fieg一手打造的品牌Kith， 2011年從球鞋選物店開始起家，十多年間擴張版圖至國際，一直積極與不同界別品牌合作，聯乘系列包括On、《Peanuts》、BMW等，難怪就連渡邊謙、周杰倫、 LeBron James、LISA等人亦是品牌的粉絲。

今次LISA與Ronnie Fieg 攜手，整個春季系列圍繞「無可救藥的浪漫」（Hopeless Romantic）與「午夜魅惑」（After Dark）為主題。據悉LISA從設計概念、布料挑選到廣告影片都全程深度參與，將個人風格完美揉合品牌的美式街頭風格當中！

雖然春季系列上架消息釋出不久，已有一些單品火速售罄，全因整個春季系列單品相當豐富，由型格服飾、運動造型、甜美單品、睡衣到配件單品都有，能夠滿足不同風格女生的需求。

Kith Women 2026 春季系列｜Lisa for Kith Women Nikita Monogram Leather Zip Top HK$6,400

無論想打造秋冬或型格造型，皮褸都是必不可少的單品。這款貼身的短版皮革拉鍊上衣，以柔軟且保暖的羔羊皮皮革製成，仿拉鍊胸前口袋、手部拉鍊以及低調的客製化 Kith 壓印細節，為皮革剛陽的輪廓加添柔美氣息。

Kith Women 2026 春季系列｜ Kith Women Piper II Bag HK$2,400

與雲朵包有著異曲同工之妙的Kith Women Piper II Bag，腋下包外形配以黑色網狀薄紗布料，加上具有品牌標誌的皮革細節，柔美與實用兼備。

Kith Women 2026 春季系列｜ Lisa for Kith Women Mariko Mesh Ruffle Mini Skirt HK$1,600

Y2K風興起後，甜美元素服飾成為衣櫃當中必備好物，特別是蓬鬆又可愛的蛋糕短裙，車縫縐摺配合荷葉邊，為整個造型增添甜美時尚感。這款配有可調整抽繩的迷你裙，由加細到加加大尺吋都有，輕鬆打造甜美感。

Kith Women 2026 春季系列｜ Lisa for Kith Women Piera Lace Long Sleeve Top HK$1,200

想嘗試甜美造型，又怕難於搭配的話，不妨先從透膚蕾絲上衣開始入手，混搭日常的牛仔單品，打造容易接受的甜酷造型。這款具有兩色的蕾絲長袖上衣，當中的編織蕾絲暗藏細節，Kith標誌融合於蕾絲當中。

Kith Women 2026 春季系列｜ Lisa for Kith Women Nina Backless Mini Dress HK$1,200

無論是約會、特別日子或活動，正裝都是決勝必備的單品之一，如果想入手一套具有小巧思的短洋裝，這件封領口設計的迷你洋裝，正面看似平平無奇，背面設有開放式背部細節，貼身但不會過份性感。

Kith Women 2026 春季系列｜ Lisa for Kith Women Sofi Ruched Hoodie HK$1,050

這款備有兩色的短版運動衛衣，帶有連帽設計與皺褶側邊設計，貼身且柔軟，無論是作為運動或休閒造型都可以。

