米蘭時裝周｜狂歡過後的凌亂美？DIESEL秋冬系列演繹不羈反叛美學

【米蘭時裝秀/秋冬時裝秀2026】以前衛、獨特剪裁見稱的DIESEL，上年年未的春夏時裝秀為大家上演一場公眾尋寶活動，讓米蘭化身秀場，引來不少討論度。作為為米蘭秋冬時裝周打響頭炮的首秀，DIESEL創意總監Glenn Martens選擇繼續「For Successful Living」的真諦，從秀場裝置、服飾單品展現細節，平衡反叛與日常，再度展現出品牌主張的個性美學。



DIESEL秋冬系列2026｜亮點1. Where's DIESEL? 沉浸式秀場

今季秀場以品牌靈感寶庫為主題，讓整個秀場化身為沉浸式藝術裝置，全白色調倉庫配以全場近五萬件品牌珍藏的形式展現，展現新系列的同時，更與觀者來一場有如《威利在哪裡？》（Where's Wally?）的品牌尋寶之旅。

縱橫交錯的裝置道具，除了勾起大家對DIESEL的回憶，更是展現品牌自 1978 年起演進的軌跡，致敬過去、當下與未來的 DIESEL宇宙。

DIESEL秋冬系列2026｜仔細一看秀場，可見DIESEL秋冬系列2024「D Wedding Day」中的家居道具、春夏假日系列2025的馬戲團道具以及上季春夏系列的「蛋殼」等熟悉精髓！（品牌提供）

DIESEL秋冬系列2026｜亮點2. 狂歡派對的翌日

本季試圖定格一個瞬間：你在某處醒來，對昨晚發生的事毫無頭緒，卻依然是這世上最耀眼的人。當你從陌生人的酒店房間悄悄離開時，那正是你最具魅力的時刻。 DIESEL 創意總監 Glenn Martens

狂歡過後是孤寂落幕、混亂還是未能自理？創意總監 Glenn Martens則以秋冬系列展現不經意的慵懶感，以宿醉狂歡後的翌日的設定為題，點出那怕外在一切多混亂，只要核心夠穩定，個人魅力與隨性氛圍亦不會因而扣減半分，帶出那種不刻意的自信「Own it live it be it」的理念。

DIESEL秋冬系列2026｜亮點3. 反叛視覺張力

為了展現出派對狂歡後的翌日感覺，系列單品採用立體剪裁與特殊處理，以刻意為之扭曲與纏繞，從而打造出一系列看似隨手套穿，但其實充滿細節的造型，將服飾被日夜反覆穿著後形成的自然紋理、忙於打理服飾會出現的折痕、服飾從地板隨手拾起混搭等生活痕跡演活出來。

除了服飾細節處理，大膽鮮明的色彩與印花圖案亦是今季的一大重點，花卉印花圖案遠望有種仿如嘔吐物的錯覺、獨特塑化紋理好比派對中被他人的飲料錯手噴灑。

加上不時出現誇張廓型與混搭材質造型，禮服搭以針織元素、只有外層的羊毛混紡大衣及外套等，呈現出鬆弛、隨性並自帶戲劇張力的造型。

DIESEL秋冬系列2026｜亮點4. 可持續主義

整個秋冬秀貫徹可持續主義，除了秀場上六千餘件循環再造的道具裝置，系列從牛仔、成衣到手袋，亦將生產餘料化身氈製裁剪單品，延續品牌的Upcycling承諾，將可持續與時尚美學交織。