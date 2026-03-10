巴黎時裝周｜CHANEL Classic Flap的七十二變！秋冬掀起低腰熱潮

巴黎時裝周的重頭戲，CHANEL帶來最新2026秋冬系列，由藝術總監Matthieu Blazy帶領團隊，打造第二份女裝成衣作品。一貫高雅與日常的形象，CHANEL無論在服飾或手袋，都展現出獨有的effortless chic風格，不知大家又會喜歡今個系列嗎？



2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL出席嘉賓名單

韓國女團BLACKPINK成員Jennie有份參與，她穿黑色bra top配搭鏤空鉤織上衣，加上俐落的all back髮型，看來性感與優雅。Margot Robbie則以簡約的輕紗背心搭牛仔褲，感覺隨性。

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL出席嘉賓名單：BLACKPINK成員Jennie (Getty Images)

更多BLACKPINK Jennie分享的睇秀照片：

+ 3

韓國演員高允貞（高胤禎）、美國歌手Teyana Taylor、演員Johnny Depp的女兒Lily-Rose Depp、比利時歌手Angèle及中國演員王一博，都有份觀賞，香港60歲銀髮模特兒Christina Chung亦再度擔任CHANEL模特兒，登上2026秋冬系列的時尚天橋。

+ 3

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL時裝秀日期/時間/地點

CHANEL 2026秋冬系列時裝秀在法國巴黎時間3月9日晚上8時（香港時間10日凌晨3時）、選址巴黎大皇宮舉行。場內飾滿大型維修用的吊臂，彷彿正在建構和改革，並以不同鮮艷色彩，迎接歡樂與活力的希望藍圖。

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL時裝秀日期/時間/地點

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL時裝秀主題

繼在2026春夏系列中關於CHANEL的「一場對談」，今次展開第二章（Part Two）。Chanel女士昔日將時尚形容為「白晝成為毛蟲；晚間則是蝴蝶」。

沒事比毛蟲還要舒適、比蝴蝶還因愛而生。我們需要能爬行的裙、能飛的裙，蝴蝶不會走進市場，毛蟲不會出席舞會。 Gabrielle Chanel

Matthieu Blazy將這段話解讀，再次強調品牌是個「矛盾」（paradox），「CHANEL是功能、CHANEL是小說、CHANEL是明智的、CHANEL是誘人的。CHANEL是日與夜，代表無論何時你想選擇毛蟲或蝴蝶的自由，我盼為女生創作一幅帆布，不管是誰或想成為誰，都不會感後悔、羞愧或歉意。

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL時裝秀主題

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL秋冬系列重點：低腰熱潮

中學時期總愛將毛衣拉長、包覆臀部，不僅是那些年的時尚，更有種無形的安全感。這股時尚周期再次回到，低腰設計開始出現，Matthieu Blazy更發揮得淋漓盡致，透過臀部底下的腰帶線條，展現長身比例，重新塑造女性的不同輪廓。

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL秋冬系列重點：低腰熱潮 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL秋冬系列重點：強調衣領

整個系列中可見不同的實驗性穿搭，Matthieu Blazy特別提到輪廓分層：富層次卻輕盈、無拘束和漫不經意的。這可從衣領看出，運用不同質感、色彩、大小、透明度和圖案等重疊，綴以頸鏈締造各種個性風格與魅力，而且一切都是自己的選擇。

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL秋冬系列重點：強調衣領 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL秋冬系列重點：強調衣領 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL秋冬系列手袋：肩帶變革

整場時裝秀的目光，離不開多種設計和演繹的Classic Flap手袋。例如11.12手袋將皮革變柔軟，而曾紅極一時的皮革鏈帶，Matthieu Blazy亦進行創意變革，改成簡約的幼皮帶，呈現靜奢的氛圍；還有「僅一條」短肩帶、串珠肩帶和金屬手柄等款式，為手袋打開全新的可能性。

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL秋冬系列手袋：肩帶變革 (Getty Images)

在手袋輪廓上，11.12手袋被設計成Double Flap和長筒形，而2.55手袋則在金屬扣位置上，設有粗身的金屬扣鏈帶，展現出Matthieu Blazy新穎和趣味的想法。

2026秋冬巴黎時裝周｜早年重新演繹經典的新款Kelly手袋，手柄亦改成幼長皮革肩帶。 (Getty Images)

2026秋冬巴黎時裝周｜CHANEL秋冬系列鞋履：Slingback

上班族的最愛，Slingback不失女性的優雅和性感，同時方便活動。在這個系列中，可見多款slingback鞋履，以幼帶緊貼腳背，打造修長和優雅的感覺。