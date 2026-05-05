5月美妝快訊｜《穿Prada的惡魔2》聯名彩妝、LE LABO新企劃

5月美妝快訊2026｜來到5月的美妝焦點，定必是「防曬」、「初夏持妝」、「清透妝容」等，有不少品牌都推出全新產品或是新升級版本，為女生們帶來了洋溢夏日的活力妝容。此外，隨著5月萬眾期待的電影《穿Prada的惡魔2》上映，韓國美妝品牌JUNGSAEMMOOL Beauty與此作品推出了獨家聯名系列，結合時尚的彩妝讓人真想一試！



5月美妝快訊2026｜1. JUNGSAEMMOOL Beauty聯乘《穿Prada的惡魔2》推出獨家聯名系列「When Icons Meet」 5月1日正式發售

由頂尖化妝師鄭瑄茉創立的品牌JUNGSAEMMOOL Beauty，首度與時尚電影經典續作《穿Prada的惡魔2》攜手合作，隆重推出獨家聯名系列「When Icons Meet」，將電影經典魅力與大膽型格轉化為一系列糅合光澤、色彩與護膚修護的彩妝單品。

全系列共推出4款產品，包括持久遮瑕裸膚氣墊粉底、立體金屬精華唇釉、柔焦氣墊腮紅及微粒精華定妝噴霧。產品均均採用電影黑、白、紅經典配色為主調，型格之餘亦充滿都市感，而且都附上的鎖匙扣，為產品添上型格魅力。

5月美妝快訊2026｜1. JUNGSAEMMOOL Beauty聯乘《穿Prada的惡魔2》推出獨家聯名系列「When Icons Meet」 5月1日正式發售（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜1. JUNGSAEMMOOL Beauty聯乘《穿Prada的惡魔2》推出獨家聯名系列「When Icons Meet」 5月1日正式發售（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜2. Benefit Cosmetics 推出全新Dream Sheen 水漾亮澤眉膏 HK$260 5月1日正式發售

人氣眉妝品牌Benefit Cosmetics，過往所推出的逾10款眉部產品，一直都是備受大眾喜愛。近日推出全新Dream Sheen 水漾亮澤眉膏，可為眉毛注入生命力，輕鬆打造時下最流行的「Glazed Brow Look」，讓眉毛煥發前所未有的濕潤光澤，成為臉上閃耀的焦點。

5月美妝快訊2026｜2. Benefit Cosmetics 推出全新Dream Sheen 水漾亮澤眉膏 HK$260 5月1日正式發售（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜3. LE LABO ON WHEELS 以香港作為首站

Le Labo on Wheels是一項流動企劃，它穿梭於不同城市，並以香港作為首站。Le Labo將品牌精髓打包到特製卡車上，暫駐於西九龍的藝術與城市律動之中，尋得棲居之所。在這裡是城市與大海交匯，傳統與創新交融，邀請大眾一同駐足停留。於此流動實驗室中，為大眾現場打造專屬的Le Labo香氛，喚醒感官體驗。

5月美妝快訊2026｜3. LE LABO ON WHEELS以香港作為首站 （品牌提供）

LE LABO ON WHEELS 詳情：

日期：2026年5月5日至2026年5月17日

地點：西九藝術公園，香港尖沙咀



5月美妝快訊2026｜4. Bobbi Brown 推出全新透亮水鑽眼影筆 HK$305 5月15日全線正式發售

Bobbi Brown 全新透亮水鑽眼影筆以精巧筆身設計，為眼妝帶來更輕鬆的上妝體驗。一滑即開的水凝質地，觸感清新冰涼，不卡紋、不積線、不暈染。細緻晶鑽光感能均勻貼合眼妝表面，呈現多層次晶透閃亮感；妝效亦可隨需要調整疊加的層次，由日常的自然亮澤到更顯眼動人的閃耀效果，一支即可完成多種眼妝變化。系列共推出五款閃亮色調。

5月美妝快訊2026｜4. Bobbi Brown 推出全新透亮水鑽眼影筆 HK$305 5月15日全線正式發售（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜5. 雪花秀 推出全新潤燥再生眼部精華 20ml HK$660

雪花秀的皇牌產品潤燥再生精華，自推出以來一直不少女生不斷回購的抗老護膚品，可從根源預防並改善五大重點老化痕跡，讓肌膚明顯可見更年輕健康。近日品牌推出全新的潤燥再生眼部精華，可將煥活滲養力延伸至眼周，一抹導入淡化黑眼圈、抑制色素、擺脫浮腫眼袋及提拉緊緻眼周肌膚，讓雙眸不再顯年齡。