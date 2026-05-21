Louis Vuitton 2027早春系列展紐約色彩活力　向Keith Haring致敬

Louis Vuitton 2027早春系列時裝秀於本港時間今晨6時在美國紐約舉行，上演一場有關色彩與輪廓的玩味實驗，洋溢歡樂的街頭氣息，同時富有現代時尚的建築美學。以下整理今個時裝秀的重點，創意總監Nicolas Ghesquière更透過服飾，向美國新普普藝術家Keith Haring致敬，並展開有關紐約時尚及藝術的對談。



2027早春系列｜Louis Vuitton出席嘉賓名單

一眾演員安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Cate Blanchett及鄭好娟（又名鄭浩妍）等，從康城影展轉往時裝秀現場，當中Anne Hathaway以寬身灰白色裙，展現出悠閒寫意的度假氛圍。同場還有Emma Stone、Zendaya、劉亦菲、香港模特兒倪晨曦，以及韓國男團Stray Kids成員Felix，場面熱鬧。

2027早春系列｜Louis Vuitton時裝秀日期/時間/地點

近期多個時裝秀都轉往美國舉行。Louis Vuitton亦在當地時間2026年5月20日下午6時 （筍港時間2026年5月21日早上6時），發布最新2027早春系列。選址紐約曼哈頓第五大道私人博物館「弗里克收藏館」（The Frick Collection），匯集西方藝術大師的作品和雕塑，模特兒則在古色古香的木樑柱之間行走，集成優雅與活力的視覺美學。

Louis Vuitton2027早春系列時裝秀選址紐約曼哈頓第五大道私人博物館「弗里克收藏館」。(Getty Images)

2027早春系列｜Louis Vuitton時裝秀預告

在2027早春系列時裝秀開始前，Louis Vuitton發布預告邀請，可見一個三十年代的Trunk行李箱，1984年由美國新普普藝術家Keith Haring，在上面繪畫藝術傑作。而在時裝秀初段，模特兒亦穿上印有Keith Haring創作的造型，以向這位藝術家致敬。

整場時裝秀風格由市中心延伸至市區，並在弗里克收藏館中得到確實，同時轉化成漂亮景觀的一部分。Keith Haring代表世代與社會階層的一體：不僅限於畫作，背後傳遞的訊息亦然。 LV創意總監Nicolas Ghesquière

在2027早春系列時裝秀開始前，Louis Vuitton發布預告邀請。(LV提供)

2027早春系列｜重點：向Keith Haring致敬

整個系列融入不少Keith Haring的創作，由上衣、連身裙到外套，都可見其標誌性「舞動小人」（Dancing Figures）圖案，如印有一個象徵「紐約」的「大蘋果」（Big Apple），以歌頌紐約市的美麗風貌。首個造型更以預告中的行李箱珍藏，為整個時裝秀揭開序幕。

2027早春系列｜Louis Vuitton時裝秀重點：向Keith Haring致敬 (Getty Images)

2027早春系列｜重點：美國活力色彩學

帶來繽紛色彩的世界，與美國紐約瞬間萬變的活力氛圍，形成歡樂和美好的感覺。造型採用多款大膽的鮮艷色調，如飽和度高的紅、黃和藍色，與螢光粉色彩互相碰撞，形成和諧與獨特的個性魅力。

2027早春系列｜Louis Vuitton時裝秀重點：美國活力色彩學 (Getty Images)

2027早春系列｜Louis Vuitton時裝秀重點：美國活力色彩學 (Getty Images)

2027早春系列｜重點：寬闊的建築線條輪廓

沿用俐落的線條剪裁，結合加闊元素，讓整個身材輪廓更顯眼，富有強勢的建築美學。造型運用不同布料和鉤織打造趣味層次，配搭浮誇的皺褶和飾邊，以豐富廓形，締造出現代高級街頭美學。