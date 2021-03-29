撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-29 19:21

ZALORA名牌手袋減價｜轉季之際，網購平台ZALORA推出額外「7折優惠+10%現金回贈」限時減價折扣，就連CELINE、SAINT LAURENT、PRADA、Bottega Veneta等名牌也在減價名單中，各位女生又怎能錯過趁低價入手名牌手袋？

ZALORA推出限時優惠，多款名牌手袋減價。（nataliatroppova＠instagram）

ZALORA限時減價「折上折」 CELINE、LOEWE名牌手袋罕有勁減

網購平台ZALORA即日起到3月31日推出限時優惠，每買滿HK$450便可享有即時7折優惠以及10%現金回贈，活動更包括本身已進行減價的貨品，變相是「折上折」優惠，有些手袋更可低至2折入手！是次減價貨品當中更不乏OL及女生大愛的名牌手袋，例如SAINT LAURENT、PRADA、Bottega Veneta等，有些人氣經典款更罕有地進行減價優惠，就連CELINE前設計總監Phoebe Philo設計的「Pocket」系列也有，不到8千元便可入手，非常抵買！

▼▼▼ZALORA的減價名單中不乏名牌，如CELINE、SAINT LAURENT等，低至HK$4,517，按圖即看「15款精選減價名牌手袋推介」▼▼▼

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返工袋的準則離不開容量大、耐用，以及大方得體，但許多女生未必想買名牌袋返工「粗用」。在這次減價中，精明的小資女們一樣有好選擇，例如agnès b.、Guess等品牌，設計實用百搭，而且大方得體，十分適合職場女生使用，更要的是「折上折」後價錢更是吸引，最平不用一千元便可入手！

▼▼▼精選10個減價返工袋，２千元以下性價比之選，容量大、百搭實用！（按圖看折扣碼）▼▼▼

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