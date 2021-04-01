約會穿搭｜7種讓男生反感的衣著打扮　太性感露腿可能被扣分？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-04-01 12:00

男人來自火星，女人來自金星。兩者在思想和審美觀上有著很大的差異，例如在衣著穿搭上，女生認為好看的東西，在男生眼中可能根本就是一場「時尚災難」，所以在約會時「著錯衫」，分分鐘還會被扣印象分！

男生和女生的審美觀可以是大相徑庭，在女生眼中的時尚分分鐘變成男生眼中的時裝災難。（wongtsuiyu@IG）

當與男朋友約會或者和心儀的對象出街時，大多女生都會悉心打扮一番，為求以最好一面示人。除了精緻的妝容之外，穿搭也是一門學問。有些女生可能覺得穿得性感或者展示身材就能吸引男生，但其實很有可能適得其反。專門解答男女戀愛疑難的日本戀愛網站Renai，最近便綜合出7個會讓男生反感的錯誤穿搭，女生們不妨參考一下，在他心中留下一個好印象吧！

▼▼▼【7種令男生反感的女生打扮，性感衣著竟然不是男生所愛？】▼▼▼

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