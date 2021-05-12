名牌鞋開倉減價｜Stuart Weitzman高跟鞋3折　精選25對抵買女裝鞋

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-12 08:00

名牌開倉減價｜OnTheList開倉減價即日起於中環舉行，當中包名牌款式眾多，如Stuart Weitzman、LOEWE、Jimmy Choo，更有OL返工必備的PEDDER RED、SAM EDELMAN等，趁減價開倉入手最划算！

OnTheList與PEDDER Warehouse合作舉行開倉減價。（stuartweitzman＠Instagram）

中環名牌開倉減價 網店必搶25對抵買女裝名牌鞋

OnTheList是次與PEDDER Warehouse合作，在中環門市及網店舉行快閃開倉活動；PEDDER Group提供不同名牌鞋履、手袋及配飾，如Jimmy Choo、Stuart Weitzman、Chloe、LOEWE等，現場提供超過700款名牌鞋履，低至2折，最平$165。

OnTheList網店開倉減價鞋款同樣不容錯過，只要安在家中就能輕鬆入手。(pedderredofficial@ig)

而OnTheList網店減價鞋款同樣精彩，有超過50款鞋履選擇，讓大家即使安在家中，不用排隊也能輕鬆入手減價貨品。當中值得購買的當然是Stuart Weitzman的高跟鞋，舒適度是人人公認，非常適合OL當返工鞋，由原價3千多元一對的高跟鞋，現在只需要半價就能入手。

▼▼▼【按圖看】OnTheList網店開倉減價，女生熱愛的鞋履品牌Stuart Weitzman$1,XXX便可入手，有哪些款式適合做返工鞋 ?▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】OnTheList網店開倉即日起至5月16日，除了高跟鞋，網站也有不同的平底鞋，如涼鞋、穆勒鞋與波鞋等，低至$238入手，按圖即看更多減價款式▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以活動詳情，以官方資料為準。）

OnTheList X PEDDER Warehouse 開倉減價 網上開倉減價： 時間：即日起至5月16日 網址：https://onthelist-store.com 線下開倉減價地點：中環都爹利街6號印刷行地下 時間：即日起至5月15日，星期三至五（10am-8pm）、星期六（10am-5pm）

▼▼▼同場加映：Tory Burch、Kate Spade、Michael Kors 向來都是小資女最愛的3大輕奢品牌，以親民價錢就可擁有大牌的質素。網購平台The Outnet近日的減價鞋款，大方得體，除了返工鞋也有日常休閒款，實用度高，總一款得你歡心。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：Charles & Keith、Oriental Traffic與本地品牌The Korner也正進行減價，款式多多，低至HK$147，不妨一看。（延伸閱讀）▼▼▼