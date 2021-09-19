胸圍｜細胸揀Bra必看5個細節位　改善副乳集中托高視覺升2罩杯

胸圍量度｜細胸如何挑選適合的胸圍？正確選胸圍貼士，有助細胸女生找到合適的胸圍。細胸女生最常遇到胸型不夠集中、空杯、胸型不圓潤等問題，因此挑選胸圍時要加倍留意內部設計，例如罩杯具月牙片設計有助集中托高，J型鋼圈可聚攏胸部定型，讓胸型看上去更飽滿圓潤，隨時視覺升2個Cup。



細胸女生如何挑選適合自己的胸圍？（myBRA@IG）

胸圍挑選5個貼士 兩側加高設計改善副乳



1：下厚上薄

台灣內衣品牌myBRA總結出5個細胸女生挑選胸圍的技巧，因為細胸，為了令胸部看上去豐滿，通常會選擇超厚胸墊，但這反而壓壞胸型，穿起來也不舒服。細胸女生不一定要選超厚襯墊，可選擇上薄下厚款胸墊，厚度至少2cm，輕鬆將胸部往上拉提，同時解決上胸無肉的問題，胸前瞬間飽滿，即時視覺升2個Cup。

細胸女生選對胸圍視覺升2罩杯？（myBRA@YouTube）

2. 側邊加高設計

許多人誤以為細胸就沒有副乳煩惱，事實上無論大小胸女生，穿著尺寸不合身的內衣，胸部長期受到擠壓，很容易產生副乳。想要矯正胸型，應選擇具加高設計且後背帶較寬的胸圍，有助包覆副乳和後背肉，改善外擴問題，令胸部更集中。

▼▼▼還有其餘3個細節位，按圖看如何穿出自然又豐滿的胸型？J型鋼圈集中聚攏效果 低脊心無壓迫感顯深V事業線▼▼▼

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