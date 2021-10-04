開倉減價精選35款OL手袋　FURLA低至$189　53折入手人氣LONGCHAMP

開倉減價｜FURLA、LONGCHAMP、MICHAEL KORS等千元級的手袋，向來深受小資歡迎，以性價比高見稱，要是再減價，更沒有抗拒的理由！FURLA由10月5日至10月8日於OnTheList舉行店舖與線上開倉減價，產品低至3折，最平只需HK$189便可入手人氣手袋。此外，Zalora也有折扣優惠，LONGCHAMP、MICHAEL KORS也在減價之列當中，身為小資女又怎能錯過。



FURLA由10月5日至10月8日於OnTheList舉行店舖與線上開倉減價，產品低至3折。（furla@instagram）

精選35款OL手袋推介 FURLA、MICHAEL KORS低至3折

來自意大利的FURLA早在1927年成立，沒有浮誇的Logo，設計簡潔，配色除了有「穩陣」色系，也不時有鮮紅、紫紅等大膽驚喜配色，像是「Metropolis」便是品牌經典系列，飾有低調品牌Logo的鎖扣，近年更加入不同元素，如把金扣換上與手袋同色，又或把方型手袋改良成半月設計，創意無限。

是次FURLA與OnTheList合作，舉行店舖與線上開倉減價，包含不同時尚產品，如銀包、太陽眼鏡、手錶，當中少不了手袋系列，多款產品低至3折，斜孭袋大部分2千元以下都能入手，更有布袋低至HK$189，非常吸引；例如是大容量的返工袋，由原價$3,990，現以開倉價只需$1,197便可買到，成為必入手之選。

▼▼▼【按圖即看】OnTheList與FURLA開倉減價，最平$189便能入手，大量斜孭袋、返工袋選擇，即看20大推薦款式▼▼▼

+ 16

另外，網購平台Zalora趁「10.10」的日子，也推出了折扣優惠，一眾小資女、OL愛用的LONGCHAMP、MICHAEL KORS也在當中，LONGCHAMP大容量的Tote bag最為吸引，如經典摺袋Le Pliage、Roseau款式不容錯過；MICHAEL KORS的折扣價亦相當吸引，當中有人氣款的Selma、Jet Set等低至3折，有意入手的朋友不妨看看。

▼▼▼【按圖即看】Zalora不時推出折扣優惠，LONGCHAMP、MICHAEL KORS是次低至3折，看看哪款最吸引？▼▼▼

+ 11

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

OnTheList 開倉減價詳情



網上開倉減價

時間：10月5日上午8時至10月8日下午11時59分

網址：https://bit.ly/3q53i6R



線下開倉減價

地點：中環都爹利街6號印刷行地下

時間：即日起至10月8日，星期二（8am-8pm）、星期三、四、五（10am-8pm）



▼▼▼同場加映：名牌手袋｜2021秋季10大IT Bag LV重現人氣經典款 BV勢必火紅？▼▼▼

+ 16

▼▼▼同場加映：名牌手袋｜Chloé Woody新設計勢成爆款 Chanel隱藏袋王升值力高▼▼▼