雙12｜Farfetch推折上7折免運費　精選15個必買千元級小眾手袋

繼「雙11」的熱潮，12月12日的「雙12」也成為不少網購平台的宣傳優惠期，farfetch率先推出「FARFETCH 12.12」，由即日起，無論是正價貨品還是減價貨都可享高達折上7折優惠，品牌包括SALVATORE FERRAGAMO、Tory Burch等，但最吸引莫過於在這時段入手小眾品牌，千元左右便可入手。



arfetch率先推出「FARFETCH 12.12」到12月13日下午8時。（farfetch@instagram）

Farfetch「雙12」2021 15個必買千元級小眾手袋

Farfetch正進行 12.12期間限定優惠，即日起到12月13日下午8時，減價及指定正價商品購物滿HK$1,200，可享高達折上7折優惠，更可免運費，人氣小眾品牌包括A.P.C.、By Far、Elleme、JW Anderson、LANVIN、Low Classic、STAUD、The Row、Totême、VEJA、Y-3。

法國Elleme設計簡約俐落。（cos55555@instagram）

當中來自法國的Elleme手袋設計簡約俐落，以波浪皺褶設計著名，外形獨特且實用，吸引不少時尚女生喜愛，而人氣的Vague Bag與Bottega Veneta的The Pouch相似，因而有「平價版The Pouch」之稱！現時有折上折優惠，原價為HK$3,711，現在只需約HK$1,819便可入手。

此外，Loewe也是一眾簡約系、小資女的愛牌，全靠創意總監Jonathan Anderson帶領，而Jonathan Anderson也創立了設計師品牌「JW Anderson」，原價HK$8,000 的midi Anchor chain bag，現在只需HK$3,360，可算是以更實惠的價錢入手Loewe設計。

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）