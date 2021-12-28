PANDORA限時減價低至55折　套裝$699起：可自行選擇串飾增個人化

【減價／PANDORA】適逢年末與減價季，購入時尚單品自我獎勵不為過，手袋以外，飾品也是一個選擇；PANDORA官方網站正進行低至55折的減價優惠，更設有精選套裝，買2件或以上即時折上折，非常抵買！



【減價／PANDORA】PANDORA官方網站正進行低至55折的減價優惠，更設有精選套裝，買2件或以上即時折上折。(PANDORA)

PANDORA減價低至55折 買2件額外折上折

首飾品牌PANDORA其時尚與主打個人化設計均是品牌賣點，成為女生的心水選擇之一。PANDORA官方網站正進行大減價，精選手鏈／手鐲、Charms串飾、頸鏈、耳環低至55折，Charms串飾折後最平HK$164，手鏈最平HK$319入手，2件減價貨品即時額外9折，3件或以上額外8折。

▼▼▼【按圖看】精選PANDORA減價款式，Charms串飾折後最平HK$164，非常抵買！▼▼▼

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【減價／PANDORA】特別推介精選手鐲連Charms串飾套裝，以優惠價HK$699或HK$799即能選購指定Moments Moon & Stars Open Bangle手鐲（價值HK$899）及1款Charms串飾（價值HK$299至699）。(PANDORA)

特別推介精選手鐲連Charms串飾套裝，以優惠價HK$699或HK$799即能選購，套裝包括指定Moments Moon & Stars Open Bangle手鐲（價值HK$899），及自行選擇1款Charms串飾（價值HK$299至699）；手鐲以925純銀手工製作而成，開合端蓋為帶有閃亮寶石的圓形星星及半形月亮設計，Charms串飾方面，則包括簡約心形款、吊墜款以及迪士尼系列款式，價格既實惠，款式又個人化，自用或送禮皆宜。

▼▼▼【按圖看】Moments Moon & Stars Open Bangle手鐲配以下精選Charms串飾，HK$699▼▼▼

▼▼▼【按圖看】Moments Moon & Stars Open Bangle手鐲配以下精選Charms串飾，HK$799▼▼▼

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