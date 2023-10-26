日圓匯率跌至5.19算！10日本人氣時裝網購推介：GRL甜美、.st多元

日圓匯率再度大跌，今日日圓兌港元匯率跌至0.0519！日圓大跌最適合就是趁低位盡情網購！近年興起日系時裝，香港的日系時裝店，例如UNIQLO、GU等都大受香港女生歡迎！《01女生》為大家整合10間日本人氣時裝網店，讓女生們趁在日圓低位添置新衣，迎接秋冬季！



日元兌港元匯率再度大跌 跌至0.0519（xe.com）

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介1. .st

集結了超過30個服裝品牌的 .st，在香港也有門市，當中為香港人認識有niko and ...以及LOWRYS FARM 也是它們旗下品牌，而在日本網站上的品牌和款式較香港門市多元，像是型格、溫柔斯文、優雅、休閒等風格都能找到，滿足不同穿衣風格女生！

日元匯率跌至低位｜.st 部分旗下品牌香港都有門市（.st 官網）

日圓匯率跌至低位｜服裝風格多元（.st 官網）

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介2. Olive des Olive

Olive des Olive 的服裝風格傾向是可愛甜美，很受日本年輕女生的喜愛，平日穿搭偏日系的女生不能錯過！而且它們官網現在設有早鳥優惠區和優惠區，分別低至港幣$170 和港幣$ 40 ，就能入手划算的冬天衣服！

日圓匯率跌至低位｜很多日本年女生喜歡的品牌（Olive des Olive 官網）

日圓匯率跌至低位｜服裝風格偏可愛甜美（Olive des Olive 官網）

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介3. RUNWAY channel

RUNWAY channel 旗下集結近20個品牌，而每個品牌都有自己的獨特服裝風格，囊括了甜美可愛、性感、休閒、輕淑女、型格等，很輕易就找到喜歡又合適的衣服。另外，它們官網現在提供國際快遞以及多種海外付款，不用透過代購平台也能買到喜歡的衣服！

日元匯率跌至低位｜RUNWAY channel 有提供國際快遞（RUNWAY channel 官網）

日圓匯率跌至低位｜提供很多不同風格的服裝（RUNWAY channel 官網）

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介4. Stripe Club

Stripe Club 同樣集結近20個品牌，當中就有女生們很熟悉的日本森系品牌 earth music&ecology 和經常與 Disney 推出聯乘產品的 Areeam 。此外，Stripe Club 除了有女裝外，更有男裝服飾、手袋、雜貨、配飾、護膚産品等，逛一整個下午都不覺得無聊！

日圓匯率跌至低位｜Stripe Club 同樣在日本很受歡迎（Stripe Club 官網）

日圓匯率跌至低位｜除了女裝，還有很多其他產品（Stripe Club 官網）

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介5. INGNI

INGNI 的服裝的偏成熟和有設計惑，價格定在港幣$150 至港幣$700 ，且不時推出優恵，有時更不用港幣$100 就能買到冬天衣服，很適合上班族女生。另外，它們官網現在也提供國際快遞服務，非常便捷！

日元匯率跌至低位｜INGNI 的服裝風格的偏成熟（INGNI 官網）

日圓匯率跌至低位｜很適合上班族（INGNI 官網）

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介6. Zozo Town

Zozo Town是日本其中一個最大的日本服飾購物網站，集結了日本潮流服飾及美妝產品，提供近千個日本及海外服裝品牌商品，由簡約文青風到斯文OL風應有盡有。網站還設有「ZOZOUSED」二手及古著專區，區內多款二手衣物價格便宜，部分更低至港幣$50！

日元匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介 Zozo Town（Zozo Town 官網）

日圓匯率跌至低位｜Zozo Town是日本其中一個最大的日本服飾購物網站，集結了日本潮流服飾及美妝產品。（Zozo Town 官網）

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介7. GRL

GRL 是日本人氣服飾購物平台，主打簡約、可愛甜美風，提供多款服飾選擇，而且價錢也相當親民，由港幣$60－$200不等，絕對適合小資女入手！

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介 GRL （GRL 官網）

日圓匯率跌至低位｜GRL 是日本人氣服飾購物平台，主打簡約、可愛甜美風。（GRL 官網）

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介8. Honeys

Honeys 款式多元，女生們可以買到OL風與休閒風服裝，用作上班及日常穿搭也相當合適！Honeys 提供的服飾以簡約為主，亦有不少粉色系商品，散發出溫柔少女感，穿上身更有助減齡！Honeys 有不少內衣商品，款式多元獨特，而且價錢便宜，只需約港幣$80！

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介 Honeys（Honeys 官網）

日圓匯率跌至低位｜Honeys 款式多元，女生們可以買到OL風與休閒風服裝。（Honeys 官網）

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介9. oblekt

oblekt 是一間以環境友善為經營理念的日本服裝網購平台，追求使用上等布料，希望減低對環境的影響。oblekt 提供簡約文青風服裝，因為用上高質布料，所以也很耐穿，不過價格相對較高，由港幣約$200－$2,000不等，追求服裝質素的女生們也可考慮啊！

日圓匯率跌至低位｜日本人氣時裝網店推介10. Spoon

Spoon 主打古著，款式多元獨特，有多款復古風服飾可供女生們選擇，價格由港幣約$130－$350不等，喜歡復古風的女生們千萬不要錯過！Spoon 亦有售情侶裝，可以跟男友一起購買！

日圓匯率每日都會浮動，大家要以每日最新匯率為準！另外，大部分日本網店都未有提供海外運送服務，大家或要透過各個代購平台轉送貨品。