LV精品手袋初人門　Canvas老花、EPI、牛皮　3款皮革教你選心頭好

提到LV包包，最多人會想到的一定是LV的經典Monogram老花，雖說LV包包多數採用牛皮，但我們最熟悉的老花包其實是用棉花做的。



然而買包除了看包型，皮革也是相當重要，不同的皮革質感和手感各有不同，了解皮革的優缺點和特性更能幫助你找到最適合你的命定包款。

接下來就讓我們一起來看LV包包常見的三種皮革類型吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、Canvas 塗層帆布

這個由棉質加樹脂加工而成的特殊材質是LV專用的帆布，多數用在經典老花、棋盤格、和各式Monogram印花。塗層帆布有著防水和耐磨的特性，經久耐用，也是為什麼許多人購買時首選老花包。

二、 EPI 水波紋

EPI是由牛皮經過特殊處理後變成壓有水波紋的皮革，他減少了大部分真皮包都有的磨損問題，相較LV其他系列包款更加硬挺。特性上有著良好的防水性能，也因色彩飽和度高、顯色效果好，推出過許多顏色鮮豔的包款。

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三、牛皮

LV除帆布之外最常使用的材質就是小牛皮了，不同的皮質選材都會呈現出不同的效果，以下挑選五種做介紹。

1. Taurillon 全粒面皮革：LV最高級牛皮，天然紋理耐刮耐擦

2. Mahina 摟花穿孔小牛皮：採用雷射打洞工藝勾勒老花圖案，皮質柔軟舒適；收納時需放置填充物以面扁塌。

3. Monogram Empreinte 壓紋粒面牛皮：柔軟具質感，耐用耐磨；日常打理方便。

4. Monogram Vernis 壓紋漆面牛皮：漆皮小牛皮光澤度佳；容易吸色不宜曝曬

5. Smooth Cowhide 滑面牛皮：容易清洗不易變形

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：初次入手LV包包怎麼選？帶你從皮革了解起】