V city感謝週2022低至17折入手美妝護膚品、$1買到女人恩物！

【V city THANKFUL WEEK感謝週2022】最近幾個月可以說是「購物季」，不少大型商場也推出各種優惠，V city也不例外連續9年舉辦THANKFUL WEEK感謝週，由即日起至5月31日推出海量獨家優惠，低至17折入手美妝護膚品和生活百貨，更可以震撼價一元入手到以下商品，熱愛購物的女生一定不能錯過！



【V city THANKFUL WEEK感謝週2022】必搶美妝護膚品精選推薦：

V city THANKFUL WEEK感謝週2022期間一共推出逾20,000件人氣美妝潮服、生活百貨及健康食品，低至17折超抵優惠，除了不少大型品牌都推出限量優惠，是次V city感謝週亦設有5大獎賞，分別為「$1、$10震撼價專區」、「全場瘋狂買+消費券專享優惠」、「消費券 智．潮 家電賞」、「BID」買傾心賞」及「夏の福袋大激賞」，即看看以下精選商品吧！

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日常外出，除了要整理好儀容，好好化妝打扮一番，當然都少不了飾物的襯托，讓你的整體氣質更加分！V city THANKFUL WEEK感謝週2022不單有女生最愛的美妝優惠，還有不少珠寶、飾物品牌同樣也加入優惠行列，紛紛推出震撼價折扣，不少款式更是皇牌必買款，大家不如就好好犒賞自己一番吧！

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地點：V city

推廣期：5月25日至5月31日



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