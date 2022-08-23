Levi's減價2022｜官網減價38折起　牛仔褲、上衣、帽$174起可入手

Levi's減價2022｜牛仔褲是一年四季都百搭易襯的時尚穿搭，Levi's的牛仔褲出名款式多，而且相當耐穿，所以深受女生喜愛！牛仔褲永遠不嫌多，Levi's 網店於即日起至9月4日進行大減價，多款商品低至半價，買滿3件更可享額外75折。除了牛仔褲之外，多款上衣、外套、襯衫都有折扣優惠，大家趕快到官網選購吧！



今個夏天，Levi's推出大減價讓女生們盡情選購多款夏季時尚，由即日起至9月4日，Levi's官網多款牛仔褲、上衣、外套、襯衫推出低至半價優惠，買滿2件輸入優惠碼「SUMMER15」可享額外85折優惠；買滿3件輸入優惠碼「SUMMER25」即可享額外75折優惠。Levi's網店亦歡迎使用支付寶香港或「Tap & Go」消費券購物，如果大家收到消費券後還未計劃怎樣使用，不妨用作為衣櫥添置新衣吧！《01女生》立即為大家精選多款抵買商品！

Levi's減價2022｜COOL涼感系列 LEVI'S® 女士 720 高腰超緊身窄腳牛仔褲 HK$699（原價：HK$999）

趁著Levi's減價，當然要入手一條牛仔褲，牛仔褲永遠不嫌多，不同的剪裁、設計或長度已經有助妳打造各種不同的時尚風格！Levi's這款720高腰超緊身窄腳牛仔褲，貼身設計塑造出完美腿部線條，配合高腰剪裁展現出修長美腿，款式簡約不花巧，上身簡單配搭一件純色上衣，已能輕鬆打造出日常外出及上班也適宜的穿搭造型。

Levi's減價2022｜COOL涼感系列 LEVI'S® 女士 720 高腰超緊身窄腳牛仔褲 HK$699（原價：HK$999）（Levi's 官網）

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Levi's減價2022｜LEVI’S® X NAONI OSAKA大坂直美 水晶流蘇短褲 HK$1,199（原價：HK$1,999）

炎炎夏日，衣櫥必備一條清爽、舒適的牛仔短褲，加上牛仔短褲與牛仔褲一樣百搭易襯，可說是夏季必收時尚單品！Levi's® x Naomi Osaka 系列的水間流蘇短褲採用了升紙改造的牛仔布製造而成，在短褲兩側綴以水晶流蘇，為短褲大大增加了時尚感與獨特性，上身簡單配搭素色背心或上衣，也能帶給人眼前一亮的感覺。

Levi's減價2022｜LEVI’S® X NAONI OSAKA大坂直美 水晶流蘇短褲 HK$1,199（原價：HK$1,999）（Levi's 官網）

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Levi's減價2022｜LEVI'S® 女士 LEYLA 泡泡袖襯衣 HK$419（原價：HK$599）

有時上班不想穿得太正式，想在上衣上花點心思，不妨從衣袖入手，挑選一些袖子設有特別設計的上衣吧！Levi's 這款泡泡袖襯衣採用七分袖泡泡袖子，配合寬鬆版型設計，略帶悠閒感，下身配搭牛仔褲瞬間打造出悠閒日常穿搭，如果想正式一點，下身配搭西裝褲也可以！

Levi's減價2022｜LEVI'S® 女士 LEYLA 泡泡袖襯衣 HK$419（原價：HK$599）（Levi's 官網）

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除了牛仔褲及上衣外，Levi's今次減價還有不少單品都有折扣優惠，大家趕快趁著優惠入手多款裙款、外套等等吧！

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