馬鞍颱風｜雨鞋這樣穿可減腳臭？必學4大選鞋秘技顯腿瘦

【馬鞍颱風｜雨鞋】颱風季來臨，強烈熱帶風暴「馬鞍」逐漸迫近，天文台預計於今晚（24日）6時至9時考慮改掛8號風球，各位記得提早做好防風措施，並留在安全地方。今周天氣預報都顯示連日驟雨，若不想出門上班時鞋子進水，不妨改穿雨鞋，順道展示一下雨季的時尚穿搭。挑選一對合適的雨鞋不易，在選料和剪裁也得講究，筆者建議從以下4大重點著手，讓大家出門上班時也能保持雙腳乾爽和舒適。



【馬鞍颱風｜雨鞋】鄭裕玲早前穿雨鞋上電台。（IG@do_do_cheng）

【馬鞍颱風｜雨鞋】選雨鞋重點一：鞋底影響防跣度

雨鞋材料一般分為PVC和橡膠，前者價錢較為親民，質感輕盈，以便大幅度活動，而且設計色彩繽紛，可塑造出活力感覺。不過，由於PVC遇寒易裂，下雨後若不打理，鞋身和鞋底或會出現黏膠脫落的問題。因此，對走路不穩或懶惰的女生而言，橡膠款或是個更好選擇，由於回彈性較高，舒適度相對提升，而且質感厚重，有較佳的防滑效果。橡膠雨鞋的色彩都帶霧面，不及PVC款光滑，故在搶眼度方面，PVC款則略勝一籌。如果想提高防滑度，可選擇鞋底更深坑紋的設計，以增加與地面的摩擦力。

【馬鞍颱風｜雨鞋】選雨鞋重點二：內襯減腳臭

穿雨鞋最怕感焗促和流汗，形成臭味。因此挑選時可留意有內襯的款式，並在使用時穿具吸濕排汗功能的襪子，以減少臭味細菌滋生，同時增加雙腳與鞋子之間的摩擦力，讓走路時更加穩固。

【馬鞍颱風｜雨鞋】泫雅也愛穿雨鞋。(IG@hyunah_aa)

【馬鞍颱風｜雨鞋】選雨鞋重點三：嬌小女生忌選長筒款

若對雨季時尚較講究，可根據身形選擇合適自己的鞋款，如個子高或小腿較粗的女生，可選厚身的長筒款式，修飾腿形。不過，嬌小女生穿長筒款的話，容易更顯腿短，將缺點放大，故中長款或短款雨鞋，會更顯輕盈和活力。

【馬鞍颱風｜雨鞋】選雨鞋重點四：舒適關鍵在於這一步

由於雨鞋沒有鞋舌或拉鍊，穿著時都較困難，而且雨鞋材質較一般鞋厚，故購買前盡可能先試穿一下，並選大一碼至碼半的大小，以增添舒適度，並減少腳部與雨鞋摩擦，避免形成紅腫和水泡。

此外，雨鞋用後也需保養，除用海綿沾水擦拭，亦可在鞋身內放置報紙吸濕，而平日也要避免陽光直射，以致雨鞋材料變質。以下為大家推介3款雨鞋，大家不妨參考。

【馬鞍颱風｜雨鞋】AIGLE Miss Julie 中筒橡膠靴 (AIGLE)

雨鞋推介一：AIGLE Miss Julie 中筒橡膠靴 $1,580



來自法國的服飾品牌AIGLE，早期深受歐洲貴族歡迎，可見所用的材料都較高質。雨鞋設計偏向優雅簡約風格，而且全用橡膠製作，其中Miss Julie中筒靴更以扣帶和紅邊，展現出典雅的時尚，後方的翅勝形皮革，亦能增添可愛感。

【馬鞍颱風｜雨鞋】Barbour Wellington Boot (IG@barbour)

雨鞋推介二：Barbour Wellington Boot



這個品牌深受英國王室愛戴，三度獲頒皇家認證，採用獨家專利「油布材質」，讓雨鞋穿起來時更跣水和柔軟。雖然品牌款式較簡約，但鞋形和墨綠色都容易配搭，加上格仔內襯，展現出傳統蘇格蘭的風格。

【馬鞍颱風｜雨鞋】CROCS Freesail Chelsea Boot (CROCS)

雨鞋推介三：CROCS Freesail Chelsea Boot $268



以舒適見稱的Crocs也有短靴款式，選用輕盈材質，兩側亦設橡筋，方便穿著和脫鞋。鞋跟位置稍為增高，不會難以平衡，同時有長腿效果，加上現時有折扣優惠，由468減至268港元，有興趣的話不妨入手。