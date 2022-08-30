2022二手市場年度報告｜Chanel僅排第3、Balenciaga需求增長最高

2022二手市場年度報告｜近日奢侈品轉售網站 The RealReal 發表2022年年度報告，指在這段時間增加了 530 萬用戶，二手市集整體增加了27%的曝光率，還公開了二手市場下10大品牌排名，但年年加價的Chanel竟然只排第3位？



2022二手市場年度報告｜年年加價的Chanel竟然只排第3位。(IG@jennierubyjane)

奢侈品牌年年加價，Chanel單單在2021年已經加價3次，但仍然吸引到不少人入手，可見其品牌魅力，但近年來鼓吹「永續時尚」，也因為復古熱潮仍然持續，不少人除了會入手各大品牌的經典包包，希望可以買到個保值的手袋之外，還會不時入手二手精品，買入獨一無二、具歷史價值的時尚單品。

2022二手市場年度報告｜近日The RealReal 在今年8月發表了一份二手市場的年度報告。(The RealReal官網截圖)

近日The RealReal在今年8月發表了一份二手市場的年度報告，報告中提及大眾對於「永續時尚」的認識加深了不少，二手市場也吸引了不少Z世代（1995-2009年出生）的關注，在Z世代裡的年營收增長率增加了27％。此外網站還公開了最受歡迎品牌的排行榜，結果出乎意料！

2022二手市場年度報告｜二手市場最受歡迎品牌的排行榜。(The RealReal官網截圖)

從網站公開的二手市場最受歡迎品牌的排行榜，Chanel僅排名第3，也最受千禧年代歡迎的品牌。而去年排名第一的 Louis Vuitton 屈居第二，Gucci 則躍上第一，而排名第10的 Balenciaga 就因為 IT Bag 機車包而成功擠身第10位，更成為排行榜中需求幅度增加最多的奢侈品牌，成交率比去年超出接近兩倍。

值得留意的是今年Dior自2019年後再擠入排名，自 Kim Jones 兼任Dior男裝創意總監後，市場對Dior男裝的需求增長了 46%，而二手市場上大眾對Dior的復古高級珠寶需求激增70%，而品牌的IT Bag Dior Book Tote的需求則增長了36%、漁夫帽有34%、球鞋 29%。

2022二手市場年度報告｜2022年必備手袋款式。(The RealReal官網截圖)

報告又列出「2022’s Must-Have Bags（2022年必備手袋款式）」，分別是銷售最快的 Saint Laurent 「Le 5 à 7 Hobo」、最熱賣的 Louis Vuitton「Onthego」、最多人排隊等候的 Balenciaga「Le Cagole」以及二手最貴的Hermès「Birkin 25」。而今年最強勢回歸的是Gucci「Blondie」，一年內錄得126%的需求增長。

資料來源：The RealReal