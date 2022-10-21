精選5大名牌短銀包！細手袋都裝得下　最平$1,850可入手

女生們越買手袋越細，銀包也由之前大熱的長銀包，換成短銀包。以下就為大家推介5 款值得入手的名牌短銀包，款式經典不過時，其中這款只需$1,850 就可以入手！



短銀包推介︳LOEWE軟皮拉鍊銀包 HK$4,950

短銀包推介︳Pale Lime 是最受歡迎顏色之一（圖@LOEWE官網）

LOEWE這款銀包一直是品牌的熱賣款，共推出了6色，當中以Pale Lime 和Ochre Green 最受歡迎。銀包設計簡約配上皮革帶扣，低調又充滿質感，而且間隔多，有硬幣袋位，實用性高！

短銀包推介︳CELINE珠地小牛皮小型三摺銀包 HK$4,700

短銀包推介︳鵝卵石灰色很有質感（圖@CELINE官網）

CELINE小牛皮銀包同樣設計簡約優雅，看似簡單卻充滿細節和小巧思，裡面除了有鈔票隔層和5個卡位，中間還有硬幣袋位。現在官網提供純白色和鵝卵石灰選擇，兩色都是溫柔爾雅，很適合氣質女生！

短銀包推介︳CHANEL經典款細號垂蓋銀包 HK$6,900

短銀包推介︳經典款細號垂蓋銀包一直都是品牌熱賣單品（圖@CHANEL官網）

短銀包推介︳網友超美開箱（IG@xxkana513xx）

Chanel 入門單品相信定定必是銀包，而這款短銀包採用了細膩的小羊皮，配上品牌經典的雙C鈕扣，將品牌多個經典元素完美融合。銀包備有6個卡位及鈔票位，對於卡片較多的女生來說會是很實用。

短銀包推介︳Dior LADY DIOR LOTUS銀包 HK$5,800

短銀包推介︳銀包旁邊的「DIOR」吊飾超美（圖@Dior官網）

短銀包推介︳銀包實物超美（IG@ri_poyon）

Dior 的這款短銀包採用了黑色Cannage 藤格紋圖案，銀包以羊皮製，旁邊配上「DIOR」吊飾，將DIOR 的經典元素完美展現！銀包的間隔同樣很實用，備有4個卡位、鈔票位及按釦開合袋。

短銀包推介︳Tory Burch Walker Mini銀包 HK$1,850

Walker Mini Wallet 的間隔很實用（圖@Tory Burch官網）

Tory Burch 的這款短銀包採用意大利小牛皮，全黑設計，配上啡色及金色標誌帶扣，銀包選用荔枝紋，更添高雅！銀包備有6 個卡位、硬幣袋位及2個鈔票位。