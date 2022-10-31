日元持續大跌！4大日本中古網店推介　入手中古名牌袋好時機

日本的名牌中古包市場龐大，每一個中古包都是會有專業人士檢驗及售出前保養，所以品質一定保證，不少有收藏中古包或想找指定包款的女生，都會在日本中古店找找看！而且近期日元持續下趺，是以較低價格入手心儀中古包的時機！



日元大趺！近日（10月31日）趺至5.3算，絕對是日本網購好時機（XE.COM）

【日元大跌︳日本中古店推介】1. Vintage Qoo

Vintage Qoo 主要出售不同款式的Chanel 中古手袋（IG@vintageqoo）

Vintage Qoo 官網上經常會有罕見袋款，例如這款Chanel 1996年左右製的雙C標誌扣手袋。（Vintage Qoo官網）

開業逾十年的 Vintage Qoo 是日本當地備受推祟的中古店之一，水原希子和 Angelababy 都在此店購入過中古包，以及不少知名部落客都分享過購物經歷，大讚產品品質和服務都很不錯。Vintage Qoo 主要出售 Chanel 和 Hermès 中古手袋，有大量不同袋款，如果是想入手這兩個品牌手袋可以留意一下他們官網！

【日元大跌︳日本中古店推介】2. AMORE

AMORE 的官網會有更多不同品牌的中古包（截至 AMORE 官網）

在AMORE 官網上就連LOEWE 的中古包都能找到，而且是狀況良好的（AMORE官網）

AMORE 的官網設有中文和英文，選購時更方便！如果是找更多不同品牌的中古包，可以留意看看 AMORE，例如 Celine、LOEWE、Louis Vuitton 等品牌都能找到，另外市埸上罕有款的 CHANEL 手袋以及特殊款 Hermès 手袋，在此店都找到。不過就要看運氣了，因為 AMORE 的知名度在香港和日本相當高，一推出罕有款手袋就會引起搶購！

【日元大跌︳日本中古店推介】3. EcoRing

EcoRing 的經營理念是以可持續發展，讓所有產品都找到合適新主人。（截至EcoRing官網）

CHANEL 漆皮皮革手袋只需HK$4,240（IG@ecoring.hk）

EcoRing 以可持續發展為經營理念，確保收購回來的產品100% 被銷售或利用。現時於日本全國有過百間的收購專門店，在2010年在香港開設了門市，以銷售及收購二手名牌產品為主。而且 EcoRing 的定價也比一般中古店低，像是過萬元的 CHANEL 漆皮皮革手袋只需HK$4,240！想搶購這樣划算的產品，就是留意它們官網！

【日元大跌︳日本中古店推介】4. Ragtag

Ragtag 中古店除了出售不同品牌的中古包外，還有中古飾品及中古服裝（Ragtag官網）

Ragtag 的官網現在提供國際運輸，更方便大家在香港選購（Ragtag官網）

在日本原宿經營逾三十年的中古店，在產品品貿及清潔方面一直大受好評，不少女生到日本旅遊時都會特地到訪的店！Ragtag 的官網現在提供國際運輸，更方便選購，不用再找日本代購。另外Ragtag 除了有不同品牌的中古包出售外，還有很多中古飾品及中古服裝，有喜歡收藏中古品的女生不能錯過這間店！