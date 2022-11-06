穿搭︳百搭「26度穿衣公式」對抗早晚溫差變化 比洋蔥式穿搭實用
撰文：許秀麗
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穿搭︳明明早上還是大太陽，但到黃昏就變冷又大風，晝夜溫差大！每天出門前花在想當天穿搭就很時間，最近在台灣網絡上就流行一個「26度萬能穿衣公式」，比去年大熱的「洋蔥式穿搭」更貼切每天氣溫變化而穿衣。無論那天氣溫低到只有10度，還是溫暖的24度都能應用，超實用！
人體最舒適的溫度是26°C，所以這個計算方法是「26°C −當天的氣溫＝適合的衣服溫度」，出來的結果就是當天衣服的溫度，而每一件服飾都有屬於它的溫度數值，大家可以依照結果來搭配出適合當天的穿搭，所以這個穿衣法則就是幫助大家能保持住舒服的溫度！
26度萬能穿衣公式：各類衣服的溫度數值
長袖衫 / 長褲 / 半身裙 ＝ 1°C
長袖連身裙 ＝ 1°C
襯衫 / 高領上衣 ＝ 2°C
針織衫 / 針織背心 ＝ 3°C
針織外套 / 薄毛衣 / 薄款連帽衛衣 ＝ 3°C
西裝外套 / 毛衣 ＝ 4°C
冷帽 / 絨毛帽 / 頸巾 / 手套 ＝ 4°C
厚毛衣 ＝ 4°C
風衣外套 / 厚外套 ＝ 5°C
發熱保溫內衣/ 薄羽絨外套＝ 6°C
長大衣 ＝ 7°C
羽絨外套 ＝ 9°C
例如：今天溫度是22°C - 25°C ，計算方式即：26°C −（21°C-25°C）＝ 5°C-1°C
20°C-25°C正正是早晚溫差較大的溫度，中午會比較熱，晚上偏冷的的天氣，已經是可以換上長袖衫和長褲的氣溫。另外，可以多帶一件針織外套，在晚上時或冷氣房時穿著。
穿搭建議： → 長袖衫1°C + 長褲1°C + 針織外套 3°C ＝5°C
這個「26度萬能穿衣公式」只是一個穿衣參考，畢竟每個人對於氣溫感受不一，還是要根據自身需要來增加或是減少衣服！不過早上出門時想不到要怎麼搭配衣服，可以用這穿衣法則來作參考，也是很不錯的！