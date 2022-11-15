5個女星私下愛用小眾手袋推介 周秀娜、沈月同款最平一千多可入手

在不同社交平台上，經常看到明星們、時尚達人分享穿搭，不乏名牌、精品的分享，但其實當中有不少是充滿設計感的小眾品牌，價位更友好，小資女同樣能輕鬆入手！像是周秀娜、沈月、陳凱琳等都是小眾品牌手袋愛好者，都是性價比都非常高，又易搭配，一起來看看吧！



周秀娜、Janice Man 愛用的小眾品牌1：Apede Mod Froggy 手袋 HK$1,475

紐約品牌Apede Mod，以設計簡約知性，同時不失時尚感，獲得許多時尚達人喜愛。像是周秀娜和Janice Man在社交平台都不約而同使用過品牌的Froggy手袋，以小巧精緻的外型，而且手袋大多款式都是採用了鰐魚紋真皮打造，再配上一條粗金屬短肩帶和真皮肩帶，不同造型都可以輕鬆配搭！

沈月愛用的小眾品牌2：BAPY Chained leather shoulder bag HK$1,899

BAPY 是來自A Bathing Ape 旗下的BAPY，是日本著名的街頭潮流品牌，手袋價位定在二千多，大部分小資女都接受！其中超人氣Chained leather shoulder bag，以梯形手袋設計，肩帶採用塑膠鍊帶和拼色翻蓋設計，增添了不少玩味和俏皮感，所以備受許多年輕女生喜愛，其中經常出席不同時裝展的沈月，私下也愛用BAPY 的手袋！

沈卓盈愛用的小眾品牌3：Cult Gaia Ark Bamboo Bag HK$905

Cult Gaia 是美國洛杉磯的小眾手袋品牌，品牌的手袋造型都非常獨特，平日不想與別人撞款，又想為日常穿搭增添亮眼的配飾，不妨可以留意此品牌。其中女星沈卓盈也是Cult Gaia 的用家之一，她曾在Instagram 分享搭配了品牌超人氣的Ark Bamboo Bag ，以100% 竹子製成的半圓手袋，造型搶眼別致！

陳凱琳愛用的小眾品牌4：Senreve Maestra Bag HK$‌6,350

Senreve 是來自美國紐約小眾手袋品牌，是近年非常熱門的，在香港也設有專門店。其中Senreve 的皇牌Maestra Bag，就連陳凱琳私下也很愛用，手袋設計簡約優雅，該系列手袋更配有多種柔和配色，再加上推出多個尺寸和不同揹法的手袋，不論是日常外出還是上班族女生都能找到合適的手袋。

宋熙年愛用的小眾品牌5：Wandler Mini Hortensia Shoulder Bag HK$ 6910

來自荷蘭的小眾品牌Wandler ，是潮流達人宋熙年的愛牌之一，其中經典款Hortensia Shoulder Bag 以時尚、簡約百搭的設計，搭配一長、一短的肩背帶，在不同穿搭時輕鬆更換揹法。而且品牌的手袋都配有多款顏色，吸引許多女生喜愛！