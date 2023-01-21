24S減價｜$5000多入手Loewe雲朵包、Burberry袋　推介10大$6000款

24S減價優惠｜適逢農曆新年，都會有陣減價潮，令原本購買慾旺盛的自己，心甘情願地雙手奉上金錢，來入手心頭好。早前各大品牌陸續加價，故每次的減價，便是購買的好時機。LVMH集團旗下子公司24S近日推出農曆新年優惠，特價品買滿200歐元（約1,700港元），輸入優惠碼後就可享八折，即有折上折，非常超值！其中深受歡迎的Loewe「雲朵包」及Burberry半月袋等，價錢均不過6,000港元，筆者推介其中10個心水選擇，大家不妨趁機入手。



24S減價優惠｜Flamenco Nano Bag (24S官網)

減價優惠手袋推介一：Flamenco Nano Bag $5,992 （原價$10,700）

數年前大熱的雲朵包，至今依舊受歡迎，當中包括Loewe的Flamenco，以柔軟的皺褶、典雅的繩結及舒適色調，打造出活潑優雅感，並推出多個大小，方便襯出不同造型。今次最細款亦在優惠內，還有甜美易襯的粉紅色，折後僅售5,992港元（56折），基本上可擺放八達通、卡片套及紙巾，非常抵買。

24S減價優惠｜Alexander Mcqueen The Curve Bag(24S官網)

減價優惠手袋推介二：Alexander Mcqueen The Curve Bag $4,964 （原價$8,864）

近期品牌的水桶袋，得到不少明星力捧，因此當筆者看到這價錢時，也默默地加進購物車。手袋大小適中，可以擺放不少物品，相較最新的索帶款，更為喜歡其半月型覆蓋設計，感覺獨特得來，帶有優雅感，而且可盛載更多物品，圓桶不會變形，非常具時尚造型感。此外，全黑色亦易配襯，展現出型格感覺。

24S減價優惠｜Burberry Flat Olympia Bag(24S官網)

減價優惠手袋推介三：Burberry Flat Olympia Bag $5,755 （原價$11,989）

品牌的半月袋素來深受歡迎，連當紅本地男團Mirror都會穿戴。今次手袋更以48折出售，實在非常難得，而最細款早前更被掃清，可見出熱賣程度。手袋以經典的英倫格紋作點綴，可作手提或腋下袋，長身設計亦方便擺放手機，加上內藏卡位，容易在袋內找到東西。

24S減價優惠｜Versace Le Medusa Bag(24S官網)

減價優惠手袋推介四：Versace Le Medusa Bag $4,572（原價$9,524）

走典雅路線的Versace近年得到不少人關注，而這款袋難得加入牛仔元素，迎合年輕人的口味。手袋間隔亦多，可更條理地放置物品，加上風琴型設計，更顯可愛感覺。手袋上的金屬標誌，為品牌獨有性的美杜莎圖案，展原出女神般的高貴形象。

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