GU網店3月6日正式開幕！春日新品$99起　玩味繽紛色彩穿搭提案

【GU網店｜GU春日穿搭提案】深受小資日系女生喜愛的時尚品牌GU，向來以多款式及高性價比而聞名，品牌最近就公布了一個令人振奮的消息，就是GU網絡旗艦店將於3月6日正式開幕！女生們可以隨時隨地選購時尚商品，瀏覽到顧客真實商品評價，享用更便利的購物體驗！《01女生》同時為大家盤點GU 2023春日穿搭提案，讓女生們取得穿搭靈感！



GU網絡旗艦店將於3月6日正式開幕！GU網店為顧客提供最全面的商品選擇，男、女及童裝時尚單品也可以在GU網店輕鬆選購！GU網店讓顧客靈活使用多種不同付款方式，客人可以選擇指定地址上門配送或自提店取貨，如果選擇門市自取服務，更可以免運費，為顧客提供更便利的購物體驗。女生們亦可以在網店上從員工時尚穿搭中取得穿搭靈感，以及瀏覽到其他客人真實的商品評價，選購最適合的商品。

即將踏入春季，又到了換新裝的時候，GU推出了不少時尚感十足的春日新品，《01女生》為大家盤點GU春日穿搭提案！

GU春日穿搭提案2023｜2way stripe oversized shirt $179

今季流行一衣兩穿，一件單品透過不同的穿法即能打造出不一樣的時尚風格，例如這件直間襯衣，可作上衣又可作外搭，簡單配襯西裝褲已經是一套個性感上班穿搭。衣袖位置採用可拆式設計，春夏氣溫上升時，即可拆下衣袖，頓時變成清涼感春夏造型。

GU春日穿搭提案2023｜2way stripe oversized shirt $179（GU）

GU春日穿搭提案2023｜UV cut bi-color cardigan $179

小外套是春夏不可或缺的時尚單品，以這款 UV cut bi-color cardigan，休閒感外套版型，下身配襯牛仔褲或牛仔裙，可以作為日常外出的時尚休閒穿搭，或者下身配搭西裝褲，也可以打造出別具風格的上班造型。除了作為外搭之外，大家亦可作內襯穿著，外面再配搭西裝外套，正式感大增之餘，亦為穿搭增添層次感！加上外套的繽紛色彩，與春日氛圍相當匹配。

GU春日穿搭提案2023｜UV cut bi-color cardigan $179（GU）

GU春日穿搭提案2023｜Jersey slacks $179

春日就是可以在穿搭上大玩繽紛色彩的季節，如果擔心鮮艷配色的上衣太難駕馭，不妨嘗試從下身入手，GU這款 Jersey slacks 西裝褲就相當值得選購！採用筆直的褲身設計，剪裁上非常顯瘦，加上柔軟材質為女生提供無備的舒適感，除了普通的黑色、卡其色選色外，還有鮮艷奪目的淺藍及橙色，即使上身只穿上一件素色上衣，配襯這款褲子，即可為造型加以點綴，打造出亮眼奪目的色彩點綴造型。

GU春日穿搭提案2023｜Jersey slacks $179（GU）

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