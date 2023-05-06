查理斯加冕｜戴冠冕須限時、年齡？8冷知識：1做法穩固頭上不掉落

查理斯加冕｜英王查理斯三世（King Charles III）即將（6日）舉行加冕典禮。相較難得一見的王冠（Crown），冠冕（Tiara）則較為常見，不少王室貴族在重要場合，都會配戴以添氣勢和造型魅力。不過，在華麗的背後，也有很多複雜禮節需要遵守，以下整理出其中8個冷知識，原來她們是用這樣的方式，讓冠冕固定不掉下來。



王冠及冠冕的由來，源自古希臘時期，當時會以象徵豐收的麥穗，抑或象徵勝利的月桂葉，編織成環型頭冠，並贈予英雄和聖人雕像。其後頭冠綴以珍貴珠寶，拿破崙更委託Chaumet為妻子約瑟芬，打造出婚禮冠冕，使冠冕在貴族圈廣受歡迎，每逢重大場合，都得多位王室成員配戴。雖然華麗奪目，與此同時需要遵守多條王室規則。

查理斯加冕｜隨著王室轉向低調親民，不少王室成員直至婚禮，才首度戴上冠冕，如威爾斯王妃凱特。(Getty Images)

查理斯加冕｜王室冠冕冷知識一：婚禮首次配戴？

約瑟芬王后於婚禮戴冠冕後，幾乎在每個場合，都得到很多貴族女性仿傚。已故英女王伊莉莎白二世親妹瑪格麗特（Princess Margaret），也是冠冕的愛好者，無論出席劇場表演或晚宴活動，都會戴上各種款式。不過，隨後王室轉向低調親民，不少成員較少配戴，直至在婚禮上，才首度戴上冠冕，如威爾斯王妃凱特、尤金妮公主及梅根等，成為了婚禮中的重要象徵。

查理斯加冕｜王室冠冕冷知識二：戴冠冕有限時？

冠冕象徵高雅華麗，故一般都不會在日光下，到處配戴通街跑。或因晚裝都較莊重，根據王室規定，王室冠冕只准用於下午5時後的活動，而在大婚的日子裡，這限制則會被免除，讓新娘子能以最華麗漂亮的一面示人。

查理斯加冕｜安妮公主曾打破規條，於17歲時首度戴上頭冠！(Getty Images)

查理斯加冕｜王室冠冕冷知識三：未成年不可戴！

除了時間限制，配戴王室冠冕的貴族女性，也須在18歲後，才可在公開場合使用，即是未成年前收到的話，亦只能珍藏觀賞。不過，叛逆的安妮公主便曾打破規條，於17歲時首度戴上頭冠，展現出優雅氣質。

查理斯加冕｜王室冠冕冷知識四： 借用後不用還？

冠冕在王室成員的心中，算是命定的頭飾，因為一旦選定款式，借用後便不會交到別上手上，如凱特曾向伊莉莎白二世借用卡地亞光環冠冕、Cambridge Lover’s Knot冠冕及Lotus Flower冠冕，他人之後就不能再選這3款冠冕，需另覓合心水款式。

查理斯加冕｜在出席重要場合前，女王都會親自篩選出數個款式，再讓王室成員挑選。(Getty Images)

查理斯加冕｜王室冠冕冷知識五：借用不一定合心意

別以為向女王伊莉莎白二世借用冠冕時，款式會多到令人選擇困難。其實在出席重要場合前，女王都會親自篩選出數個款式，再讓王室成員挑選，雖然可更快做出選擇，但也可能全都不合心意，未能完全展現個人風格。

查理斯加冕｜王室冠冕冷知識六：冠冕要有合適人選

珠寶的珍貴價值，在於背後的歷史價值，因此當王室成員選用冠冕時，除了個人喜好，也會注意冠冕背後原來的意義。伊莉莎白二世當年借予凱特的Cambridge Lover’s Knot冠冕，便是以瑪麗皇后祖母Princess Augusta of Hesse曾擁有的冠冕為原型、再重新打造的款式。由於兩人同樣有劍橋公爵夫人的頭銜，故凱特能夠借用這冠冕，作為自己一直的頭飾。

查理斯加冕｜對於重量大的冠冕，要做到「打風都打唔甩」，可以這樣做！(Getty Images)

查理斯加冕｜王室冠冕冷知識七：穩固頭上的秘訣在...

相信不少女生戴頭飾時，都會因太大動作，令飾物移位。因此，對於重量大的冠冕，要做到「打風都打唔甩」，原來還有這徼妙！王室成員在戴冠冕時，都會特意梳成辮子等編織髮型，原理就像縫線般，讓冠冕底座能夠穩固地攝入頭髮內，不易被移動。

查理斯加冕｜冠冕後面的底座和束帶需要藏起。(Getty Images)

查理斯加冕｜王室冠冕冷知識八：戴法講究需置中

不僅穩固冠冕，擺法亦要講究，需要完全置中，落在眉心之間，不能偏向左右。至於冠冕的底座和束帶也要藏起，可以使用接近髮色的天鵝絨布帶，遮住這些位置，更好地藏起配戴痕跡。