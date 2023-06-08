TWIST限時劈價低至1折！$239起即可入手Burberry、Prada、Chloé

【TWIST減價】夏天來臨，又是時候換上夏天服飾，6月10日TWIST將開始發售多款精選減價貨品，女士可趁著限時折扣以低價入手心儀手袋。大家可以低至1折起入手各大奢侈品牌 PRADA、BOTTEGA VENETA及BALENCIAGA 等多款精選名牌手袋。



【TWIST優惠】TWIST 2023 春夏折扣精選貨品低至1折！（官方圖片）

TWIST減價｜TWIST 夏季瘋狂大減價低至1折！

TWIST 夏季瘋狂大減價優惠分為七輪，每周六TWIST不同的分店（尖沙咀國際廣場分店、九龍灣德福廣場分店、及屯門市廣場分店及將軍澳東港城分店）都會發售多款精選減價貨品。今星期六將會於尖沙咀店推出優惠，率先觀看第一輪精選減價貨品，機會難逢切勿錯過，逢星期六到TWIST選購心儀貨品。

開始時間： 2023年6月10日（第一輪）、6月17日（第二輪）、6月24日（第三輪）、7月1日 （第四輪）、7月8日（第五輪）、7月15日（第六輪）、7月22日（第七輪）

（官方圖片）

TWIST減價｜1. Coach Tabby chain Clutch Bag

Coach一向都是小資女們的首選，長期都是學生一族及OL愛用牌。 Coach這款手袋以白色、酒紅色以及粉色的3種皮革合成，整體的設計充滿了夏日熱情風，亦不會過份少女。容量足夠且百搭易襯，無論上班還是外出都適合。TWIST是次激減至1折，現時只需$365便可買到。

TWIST減價｜1. Coach Tabby chain clutch bag （官方圖片）

TWIST減價｜2. See By Chloé medium cecilya tote

See by Chloé是Chloé的副線品牌，設計上比Chloé更年輕、價錢亦經濟實惠。水桶包一直都是永不退流行的時尚單品，近年各大奢侈品牌都相繼再推出不同設計的水桶包，這款袋款耐看且無太多浮誇的綴飾，原價$4,800，是次TWIST優惠激減至$480，近期想買手袋的女生不妨考慮一下。

TWIST減價｜2. See By Chloé medium cecilya tote （官方圖片）

TWIST減價｜3. BURBERRY Quilted Leather Mini Lola Camera Bag

BURBERRY這款相機包成為了最具代表性的新經典作品，包身擁有極具識別度的TB標誌，整體以極簡主義的設計元素為主，配上專屬的绗縫設計。這款手袋原價售$12,300，是次TWIST劈價至$3,690。

TWIST減價｜3. BURBERRY Quilted Leather Mini Lola Camera Bag （官方圖片）

TWIST減價｜4. Valentino garavani vlogo chain leather Shoulder Bag

近年Shoulder Bag的熱潮再度掀起，女生們基本上一人手提一個Shoulder Bag。Valentino這款袋款耐看又沒有季節限制，一連四季都可以使用。現時TWIST激減至$7,050，絕對是一個性價比極高的袋款。

TWIST減價｜4. Valentino garavani vlogo chain leather shoulder bag （官方圖片）

TWIST減價｜5. Bottega Veneta Cassette Camera Bag

意大利品牌Bottega Veneta（簡稱BV）向來以標誌性的編織設計見稱，而BV的編織皮革手袋、雲朵包更是品牌的經典款式。這個包款同樣是Bottega Veneta的大熱袋款之一，設計除了採用標誌性的編織工藝，讓整個袋款更顯特色。手袋原價要$14,500，減至$7,000就買到，慳足一半價錢，絕對是手快有、手慢就斷貨的節奏。

TWIST減價｜5. Bottega Veneta Cassette Camera Bag （官方圖片）

▼▼▼【按圖看】TWIST優惠│門市減價款式及價錢▼▼▼

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* 一切貨品價錢以店舖及網店為準，如有任何更改，恕不另行通知。 減價貨品數量有限，售完即止。

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