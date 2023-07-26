5個穿搭風格中禁忌地雷！YouTuber：這些細節顯老、沒有穿衣品味

【穿搭】穿衣打扮對於不少人而言，看似每日例行公事，不過並無細究去理解。你是否上班急忙衝衝地隨意混搭，又或者穿慣某一種風格打扮則不再改動？其實有著簡單又感覺用心穿搭過，當中其實有秘訣。



穿搭打扮沒有所謂的最佳配搭方法，不過一些小細節不同則會顯得整個感覺顯老又顯得沒有穿衣品味，不想再重複犯錯的話，不妨參考於時裝服飾行業多年的Kan Kan 的分享吧！

不妨參考於時裝服飾行業多年的Kan Kan 的分享吧（IG@kankan_han）

顯老穿搭：1.過於嚴肅的上班風格

普遍人上班時都會偏向簡約、成熟穩重的方向打扮，例如深色的西裝外套、西裝褲又或者同色調打扮等，不過Kan Kan 提醒道沒有腰線的打扮、全色調的打扮都會令人感覺俗氣及顯老，更會令身型比例看起來並沒曲線。

顯老穿搭：1.過於嚴肅的上班風格（YouTube@KanKanChanel）

除非工作需求，對於整套服裝有所固定要求，要不然可以將休閑單品混搭較為正式的單品，例如從上衣、鞋履單品中著手，大家亦可以稍微挑選一些質感較好、具設計細節的服飾，整體風格就會俐落而不失正規感。

顯老穿搭：2. 色彩跨度不足

全色調、偏沉實色調的打扮，除了會感覺沉悶外，亦會帶出顯老、顯矮的感覺，氣場仿似精神不振。Kan Kan 指這個時候就要選出全身上下作為主色調的單品，若果挑選了深色調的下裝，上衣、鞋履、手袋等則要選擇色彩跨度較大的單品。另外，若果大家穿著恤衫的話，Kan Kan 指適當的透膚度及飾品則會顯得較清爽、有活力。

顯老穿搭：2. 色彩跨度不足（YouTube@KanKanChanel）

顯老穿搭：3&4. 穿搭比例統一 + 飾品存在感強烈

近年隨著韓國文化、休閑打扮興盛，不少女生愛穿上寬鬆的服飾，不過當整體穿搭比例統一，上、下身均是寬鬆的話，則會影響外觀比例，欠缺腰線又沒有質感。

另外若果穿上存在感較強烈的單品，飾品又選擇存在感強烈的款式，就會有種突兀感。Kan Kan 提醒道大家可以緊記「上鬆下緊/上緊下鬆」的穿搭想法，適當突顯身材優點，另外當服裝配襯好風格後，飾品則可以選擇較輕盈、存在感低的同一風格單品，避免搶去焦點。

顯老穿搭：3&4. 穿搭比例統一 + 飾品存在感強烈（YouTube@KanKanChanel）

顯老穿搭：5. 運動風格搭配精美手袋

健康意識日漸強烈的當下，不少女生都有著健身、瑜伽、跑步等習慣，雖然大家將運動融入生活是件樂事，但當平日搭配外出、上班所用的精美手袋混搭了運動裝，風格卻不平衡，顯得俗氣。

Kan Kan 提醒其實一個休閑的帆布袋則解決了這個困擾，另外，大家亦可以在運動風格當中加入可愛的帽子，除了可以遮掩運動後的濕漉漉頭髮，亦可以為造型增添些許造型感。