婚戒推薦｜結婚戒指2大挑選要素！5款熱賣婚戒不足$4000入手

【婚戒推薦2023】結婚戒指是象徵著新人「執子之手，與子偕老」的盟誓，當一對新人交換對戒後，正就代表彼此對愛情的承諾，一輩子相伴對方直到永遠。近年不少奢侈品牌都紛紛推出不少款式的婚戒，而且不分男女款都可以偏向中性款，經典兼設計非常具有特色，上手效果相當好看。



結婚戒指是象徵著新人「執子之手，與子偕老」的盟誓，當一對新人交換對戒後，正就代表彼此對愛情的承諾(getty image)

5大婚戒推薦2023！代表彼此對愛情的承諾

婚戒推薦2023｜1. Cartier 1895 結婚戒指 HK$6,000

每顆卡地亞鑽石都是獨一無二的，其是寶石中的女王，用高貴的氣質展現著鑽石雕刻工匠們那精湛與細緻的工藝技術。Cartier 這款1895系列整體設計都偏向簡約，素雅，且戒圈比較細，適合手小纖細的女生，不論任何穿搭風格都適合。

婚戒推薦2023｜Cartier 1895 結婚戒指 HK$6,000 （官方圖片）

婚戒推薦2023｜2.MaBelle愛情榆樹 18K白色黃金結婚對戒 HK$ 8,500

MaBelle不時推出時尚多變的首飾，而品牌的婚戒亦大受女士歡迎。這款「愛情榆樹」18K/750白色黃金結婚對戒，其以簡約純樸設計為主，採用了經典線紋，盡顯得大方高貴。

婚戒推薦2023｜2. MaBelle愛情榆樹 18K白色黃金結婚對戒 HK$ 8,500 （官方圖片）

婚戒推薦2023｜3. 周生生 V&A「館藏浪漫」950鉑金鑽石戒指 HK$3,480

購買方法：周生生

周生生的婚嫁系列毋須多介紹，相信是不少人的首選。這款婚戒以PT950鉑金而成，婚戒的設計把美麗的詩句以古英語或法語刻在小巧精緻的指環外圍或內緣上，寓意生生世世愛著對方。

婚戒推薦2023｜3. 周大福婚嫁系列-18K玫瑰色黃金對裝戒指 HK$ 3,300 （官方圖片）

婚戒推薦2023｜4. I-Primo Clementia

日本婚戒品牌I-Primo的每一枚結婚戒指皆由日本工匠獨家設計及訂製，Clementia系列是著重於交疊的線條創造出層次感，U字型戒環的設計盡顯高雅韻味。

婚戒推薦2023｜4. I-Primo Clementia （官方圖片）

婚戒推薦2023｜5. Tiffany® Setting 鉑金六爪訂婚戒指

說到Tiffany & Co.的婚戒，率先推薦的一定是多年來經典不敗的「六爪鑽戒」，於1886年推出後就火速大熱，成品牌最具標誌性的鑽戒款式。婚戒以六爪鑲座設計把圓形的鑽石托高，光線完美平均地折射到鑽石上，盡顯高貴。

婚戒推薦2023｜Tiffany® Setting 鉑金六爪戒指（官方圖片）

結婚戒指款式挑選2大要素

婚戒款式基本上不時推陳出新，在眼花繚亂的款式要如何挑選出最適合自己婚戒，的確是令人相當煩惱！其實大家可根據自己的手指形狀及日常穿搭風格兩大要素考慮。一般婚戒的形狀設計都是以直線、波浪和V字型為主，其後再劃分有配鑽及無配鑽的款式。

結婚戒指款式挑選2大要素 (getty image)

小巧圓潤型手指：可挑選V字型戒指為主，因為過份粗或幼細的款式有機會把手指的肉肉擠出來，V字型戒指有助修飾手指的肉感，在視覺上更顯修長。

嬌小型手指：雙手較細及手指較短的人士，建議可挑選波浪和V字型設計的戒指，在視覺上顯得纖細修。不宜佩戴一些影響手指比例或整體看起來失調的寬版直線設計的戒指。

寬指節型手指：這一類人士可挑選具有分量感或寬幅的結婚戒指款式，以平衡關節及手指細差異，而且更易特顯戒指的特色，一上手更顯亮眼突出。