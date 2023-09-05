The Korner減價低至半價！7款奶油色系鞋履推介　百搭易襯OL必收

The Korner減價2023｜深受不少女生喜愛的本地鞋履品牌 The Korner，款式多而且設計獨特，高跟鞋、平底鞋、樂福鞋、涼鞋等都應有盡有，能夠迎合各種場合所需！百搭易襯的鞋款每位女生都必需要擁有一對，The Korner 現正「激安折扣」優惠，多款最後現貨鞋款低至半價發售，所有激安款式，售完就不再補貨，各位女生們千萬不要錯過！《01女生》今次就為大家整合7對奶油色系抵買鞋款，大家趕快入手一對吧！



The Korner減價2023｜Kate Sandals HK$295（原價：HK$590）

無論是用作搭配上班造型還是休閒穿搭，一雙 Kate Sandals 讓你輕鬆穿梭各種場合，小高跟設計有助增高及修餘腿部線條，鑽石型的皇牌高跟，走起路時更舒適、穩固，配合T字帶設計，令鞋款更加時尚及更能有效固定腳部。

The Korner減價2023｜Kate Sandals HK$295（原價：HK$590）（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜無論是用作搭配上班造型還是休閒穿搭，一雙 Kate Sandals 讓你輕鬆穿梭各種場合！（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜Kozy Linen Loafers HK$295（原價：HK$590）

品牌把皇牌鞋款 Kozy Loafers 再度升級，採用環保皮革拼麻料材質，配合鞋身邊緣的包邊設計，穿起來不怕刮腳。圓頭設計貼心照顧擁有不同腳形的女生，加上草底設計為鞋款增添編織質感，尤其適合夏日穿著。

The Korner減價2023｜Kozy Linen Loafers HK$295（原價：HK$590）（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜Kozy Linen Loafers HK$295（原價：HK$590）（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜Kayi Linen Sandals HK$295（原價：HK$590）

編織藤料材質充滿夏日休閒感，融入至時尚設計之中，時尚又百搭，深受不少女生喜愛！這款夏日涼鞋款式 Kayi Linen Sandals 採用加厚鞋墊，更能貼合腳部，減少鞋子對腳部的壓迫感，尖頭設計有助修飾腳形。

The Korner減價2023｜Kayi Linen Sandals HK$295（原價：HK$590）（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜Kome Mule Slippers HK$245（原價：HK$490）

Kome Mule Slippers 以簡約設計呈現日和風格，突顯女生們的輕熟溫柔感。鞋款採用圓鞋頭設計，配合無縫曲線，不花巧而且百搭易襯，簡約而優雅，加上拖鞋款式方便易穿，作為日常鞋款就最適合不過！

The Korner減價2023｜Kome Mule Slippers HK$245（原價：HK$490）（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜Kome Mule Slippers 以簡約設計呈現日和風格，突顯女生們的輕熟溫柔感。（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜Kedi Slippers HK$288（原價：HK$590）

這款 Kedi Slippers 採用角形線條，包括大方鞋頭及方形鞋面，強悍感與溫柔感兼備，可說是剛柔並重，能夠突顯出女生們的硬朗知性美。鞋款搭配粗搭帶扣及磨紗扣細節，以寬闊的線條呈現出獨特風格。

The Korner減價2023｜Kedi Slippers HK$288（原價：HK$590）（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜這款 Kedi Slippers 採用角形線條，包括大方鞋頭及方形鞋面，強悍感與溫柔感兼備。（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜Kedi Slippers HK$288（原價：HK$590）

羅馬涼鞋是春夏大熱鞋款之一，編織細節令鞋款變得時尚感與舒適休閒感兼備！Kedi Slippers 採用意大利皮革配合復古鞋扣設計，更顯高級感！

The Korner減價2023｜Kedi Slippers HK$288（原價：HK$590）（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜Kedi Slippers 採用意大利皮革配合復古鞋扣設計，更顯高級感！（The Korner 官網）

The Korner減價2023｜Kamber Loafers HK$345（原價：HK$690）

Kamber Loafers 採用高度包覆鞋型，令女生們每一步走起來都更覺平穩。鞋款採用全真皮製造而成，搭配時尚造型頓時穿出輕奢感，散發出輕熟溫柔氣質。另外，品牌貼心地採用軟皮包裹後跟，帶來貼膚穿著感，加上 3.5cm 方跟設計，輕鬆做到增高效果，小個子女生也可以穿著！