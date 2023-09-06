Jisoo迷上HELLO KITTY再掀熱潮！推介手機殼等3大易駕馭單品

HELLO KITTY這位永遠的小學三年女生，憑著可愛嬌小的模樣，吸引著大批粉絲喜愛，而且粉絲年齡層相當廣，在韓國就有多位人氣女星為它瘋迷。其中就有韓國天團BLACKPINK Jisoo、新生代女團NewJeans Haerin和Danielle、IVE 張員瑛、因《單身即地獄》爆紅的宋智雅等，都是HELLO KITTY忠粉，一起這幾位粉絲無數的女星，如何演繹可愛的HELLO KITTY單品。



HELLO KITTY時尚單品掀熱潮

HELLO KITTY是日本Sanrio所創作的卡通角色，於1974年初次登場，就憑著白色貓咪外型、紅色蝴蝶結，加上黑色眼睛、黃色小鼻子以及沒有嘴巴，就吸引大批女生喜愛，而且多年來熱度不減。其後Sanrio除了會自家推出HELLO KITTY周邊產品外，還會與不同品牌合作，包括服裝首飾、手袋、時尚配件、彩妝等，每次推出都引來粉絲搶購收藏，在娛樂圈也有不少女星瘋迷！

HELLO KITTY時尚單品掀熱潮（IG@sooyaaa__）

HELLO KITTY熱潮1. BLACKPINK Jisoo 手機殼

韓國超人氣女團BLACKPINK中的Jisoo，是眾所週知的喜歡HELLO KITTY，在她的個人Instagram上不時可以看到她與HELLO KITTY同邊產品的合影，其中有戴著可愛HELLO KITTY頭箍、口罩、飲料、手鏈等，就像是要把所有HELLO KITTY相關的產品，都收藏一遍。

不過提到Jisoo收藏得最多的定是是HELLO KITTY手機殼，無論是滿版的HELLO KITTY頭像和蝴蝶結圖案，還是立體浮雕效果的透明手機殼，都常常看到她拿著來對鏡自拍。

BLACKPINK Jisoo是眾所週知的喜歡HELLO KITTY（IG@sooyaaa__）

Casetify「Hello Kitty Ribbon Medley Case」HK$589

購買方法：Casetify官網

Jisoo多款手機殼都是來自時尚的手機配件品牌Casetify，近日品牌與Hello Kitty的聯乘系列再次回歸，其中可見Jisoo的同款「Hello Kitty Ribbon Medley Case」也在其中，想跟上HELLO KITTY時尚熱潮，換上手機殼是不錯的選擇，低調又能展現HELLO KITTY的可愛模樣，實在不容錯過！

Casetify「Hello Kitty Ribbon Medley Case」HK$589（IG@sooyaaa__）

Casetify「Hello Kitty Ribbon Medley Case」HK$589（Casetify）

HELLO KITTY熱潮2. 宋智雅手袋

憑著《單身即地獄》爆紅的宋智雅，在綜藝和私下中時尚的穿搭，備受觀眾喜愛。雖然一度陷入假貨風波，但在近日復出仍無損她的熱度，每次分享的新帖文都會引起粉絲們的關愛，其中宋智雅最近就揹上了HELLO KITTY編織手袋。

HELLO KITTY熱潮2. 宋智雅HELLO KITTY編織手袋（IG@dear.zia）

ANTEPRIMA Hello Kitty Wirebag編織手袋 HK$2,995

而這款手袋是來自ANTEPRIMA的Wirebag編織手袋，是品牌標誌性手袋之一，早前與與Sanrio合作，推出了多款以HELLO KITTY頭像為造型的手袋，其中這款Wirebag編織手袋備有手提及銀色鏈條，可變換多種揹法，容量大小剛好，加上閃爍的設計，為整體造型加分不少！

ANTEPRIMA Hello Kitty Wirebag編織手袋 HK$2,995（ANTEPRIMA）

HELLO KITTY熱潮3. (G)I-DLE宋雨琦、NewJeans Haerin和Danielle 服飾

近年大熱「Y2K」的穿搭風，不少人都會在服飾和配件上加入HELLO KITTY元素，畢竟它也是大家從小喜歡的卡通人物！韓國人氣女團(G)I-DLE的宋雨琦、新人女團NewJeans 的Haerin和Danielle，都不約而同曾換上HELLO KITTY圖案的T恤﹐與友人出遊和打卡拍照。

HELLO KITTY熱潮3. (G)I-DLE宋雨琦換上黑色的HELLO KITTY彈吉他圖案的T恤（IG@yuqisong.923）

宋雨琦就選擇了黑色的HELLO KITTY彈吉他圖案的T恤，和腰間再配上可愛吊飾，型格又不失甜美，隨手就能拍出「Y2K」打卡相。而年紀輕輕的新人女團NewJeans的Haerin和Danielle，也是HELLO KITTY粉絲，她們二人都在日本出遊時，一起換上了HELLO KITTY圖案的T恤，猶如閨密裝，大家在與友人出遊時不妨可以參加。