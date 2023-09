TWIST限時劈價低至1折！$240起入手Gucci、Fendi、BV多款熱賣手袋

【TWIST減價】TWIST夏季瘋狂大減價又來了,上一波大減價未搶到心儀貨品的女生,捉緊今次機會入手自己的心儀手袋啦!TWIST九龍灣分店將於9月9日 (星期六 )發售多款精選減價貨品,大家可以低至 1 折起入手各大奢侈品牌 GUCCI、BOTTEGA VENETA及BALENCIAGA等等多款精選名牌手袋。



Coach的手袋一向都是小資女的首選,品牌推出各種款式和設計的手袋,包括托特包、斜背包、手提包等等,其以高品質的皮革製品和精緻的工藝聞名,受到許多人的喜愛。這款紅色配色的手袋百搭易襯,且容量足夠十分適合上班族的女士們。TWIST是次激減至1折,現時只需$340便可買到。

TWIST減價|COACH LADIES CHARLIE CARRYALL 28-RED 原價 $3,400 折後價 $340 (90% off) (官方圖片)

Gucci這款Tote Bag的設計靈感是採用了品牌最標誌性的Interlocking G元素,多年來不斷以不同的形式及手法重新演繹。手袋的設計中,其覆蓋在奪目的藍紅色織帶上,營造出經典雋永的格調。手袋亦設有可拆卸肩帶、頂部手柄和拉鍊口袋,原價要$14,700,減至$5,880就買到,接近慳足一半價錢,絕對是手快有、手慢就斷貨的節奏。

TWIST減價|GUCCI Interlocking G Medium canvas tote 原價 $14,700 折後價 $5,880 (60% off) (官方圖片)

Barbie電影的影響下,今年掀起一股「粉紅色」熱潮,也能為穿搭增添活力感!Fendi這款手袋以小牛皮製成,並以FENDI ROMA的印花作為裝飾,配上少女心爆棚的粉紅色手柄。手袋其中一大特點,每個細節都非常精緻,而且有多種不同的背法,容量也非常適中,絕對值得入手。

TWIST減價|Fendi Sunshine Mini Bag In Canvas And Patent Leather 原價 $17,500 折後價 $7,000 (60% off) (官方圖片)