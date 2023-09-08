TWIST限時劈價低至1折！$240起入手Gucci、Fendi、BV多款熱賣手袋

【TWIST減價】TWIST夏季瘋狂大減價又來了，上一波大減價未搶到心儀貨品的女生，捉緊今次機會入手自己的心儀手袋啦！TWIST九龍灣分店將於9月9日 (星期六 )發售多款精選減價貨品，大家可以低至 1 折起入手各大奢侈品牌 GUCCI、BOTTEGA VENETA及BALENCIAGA等等多款精選名牌手袋。



【TWIST減價】TWIST夏季瘋狂大減價又來了！（官方圖片）

TWIST夏季大減價低至1折！減價貨品於發售當天中午12時開始

TWIST減價｜COACH LADIES CHARLIE CARRYALL 28-RED

Coach的手袋一向都是小資女的首選，品牌推出各種款式和設計的手袋，包括托特包、斜背包、手提包等等，其以高品質的皮革製品和精緻的工藝聞名，受到許多人的喜愛。這款紅色配色的手袋百搭易襯，且容量足夠十分適合上班族的女士們。TWIST是次激減至1折，現時只需$340便可買到。

TWIST減價｜COACH LADIES CHARLIE CARRYALL 28-RED 原價 $3,400 折後價 $340 (90% off) （官方圖片）

TWIST減價｜GUCCI Interlocking G Medium canvas tote

Gucci這款Tote Bag的設計靈感是採用了品牌最標誌性的Interlocking G元素，多年來不斷以不同的形式及手法重新演繹。手袋的設計中，其覆蓋在奪目的藍紅色織帶上，營造出經典雋永的格調。手袋亦設有可拆卸肩帶、頂部手柄和拉鍊口袋，原價要$14,700，減至$5,880就買到，接近慳足一半價錢，絕對是手快有、手慢就斷貨的節奏。

TWIST減價｜GUCCI Interlocking G Medium canvas tote 原價 $14,700 折後價 $5,880 (60% off) （官方圖片）

TWIST減價｜Fendi Sunshine Mini Bag In Canvas And Patent Leather

Barbie電影的影響下，今年掀起一股「粉紅色」熱潮，也能為穿搭增添活力感！Fendi這款手袋以小牛皮製成，並以FENDI ROMA的印花作為裝飾，配上少女心爆棚的粉紅色手柄。手袋其中一大特點，每個細節都非常精緻，而且有多種不同的背法，容量也非常適中，絕對值得入手。

TWIST減價｜Fendi Sunshine Mini Bag In Canvas And Patent Leather 原價 $17,500 折後價 $7,000 (60% off) （官方圖片）

TWIST減價｜BALENCIAGA Hourglass S Top Handle Bag in BEIGE

BALENCIAGA一直以「現代派輪廓」為特色，絕對是潮人必備的時尚品牌。沙漏袋之稱的 Hourglass自推出後一直討論度極高，且結構上充滿了極簡主義亦不失時尚感，耐看不俗氣。如果大家都想入手一個BALENCIAGA手袋，不妨於TWIST是次優惠入手，現時只需$10,450便可買到 Hourglass Bag，絕對是入手的好時機。

TWIST減價｜BALENCIAGA Hourglass S Top Handle Bag in BEIGE 原價 $20,900 折後價 $10,450 (50% off) （官方圖片）

TWIST減價｜BOTTEGA VENETA The Pouch Small Intrecciato Leather Clutch Bag

意大利品牌Bottega Veneta（簡稱BV）向來以標誌性的編織設計見稱，而BV的編織皮革手袋、雲朵包更是品牌的經典款式。這個包款同樣是Bottega Veneta的大熱袋款之一，手拿包採用了標誌性的皮革編織設計，使表面呈現出交疊層次效果，黑色經典百搭又易襯。

TWIST減價｜BOTTEGA VENETA The Pouch Small Intrecciato Leather Clutch Bag 原價 $19,900 折後價 $9,950 (50% off) （官方圖片）

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